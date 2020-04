15 Abril 2020 03:10:00

Un año de mentiras

Buen día .Dentro de escasos 18 días se cumplirá 1 año desde que AMLO estuvo en Monclova, Sabinas, Ciudad Acuña y Piedras Negras, sucedió los días 3, 4, y 5 de mayo, respectivamente, y en esos escenarios difundió un vasto catálogo de compromisos, pero finalmente todos disueltos por la mitomanía.



En Sabinas soltó; “La Comisión Federal de Electricidad va a comprar siempre el carbón, nada más es cosa de que se llegue a un buen acuerdo, les voy a delinear cómo sería ese acuerdo”, pero todo quedó en la bóveda del olvido, y actualmente la Región Carbonífera se debate en la más terrible precaria economía igual que Monclova.



Dijo que podría pedir ayuda a Estados Unidos, China y Alemania para enviar expertos a México para ayudar al rescate de los 65 cuerpos tras el colapso de la mina de Pasta Conchos, Coahuila, pero todo igualmente incumplido, solamente simulación. Hoy sostiene un tórrido romance político con German Larrea Mota Velasco dueño de Grupo México.



El 3 de mayo dijo en Monclova; ante diversas políticas arancelarias del exterior que dejan en desventaja a empresas y trabajadores mexicanos, el Gobierno Federal prepara acciones para respaldar a la industria acerera nacional”.



Sin embargo hizo todo lo contrario, pues escasos 24 días después congeló las cuentas bancarias de AHMSA y ese misil despedazó miles de empleos de obreros de constructoras, clientes, bancos y proveedores nacionales se fueron por incertidumbre ya que el propio gobierno difundía que Ancira no tendría fianza, que lo iban a extraditar, que la empresa cerraría, etc.



Ese atentado sucedió justo cuando AHMSA se alistaba para reingresar a la Bolsa Mexicana de Valores después de 20 años de retiro tras la suspensión de pagos declarada el 23 de mayo de 1999, y se preparaba también para construir la Planta Coquizadora III con inversión de 300 millones de dólares y 1500 empleos en las obras durante 2 años. Los bancos y clientes se asustaron recogieron sus fichas y se retiraron.



La mañana de ayer continuó en Altos Hornos de México la depuración temporal de trabajadores con padecimientos crónico degenerativos como hipertensión y diabetes quienes fueron enviados a casa tentativamente hasta el próximo 30 de abril aunque podría ocurrir una ampliación del término, dependiendo de lo que digan las autoridades federales de salud.



Vemos la tempestad y no nos hincamos; algunos que fueron enviados a casa han sido vistos en la calle sin medir consecuencias de un posible contagio de la pandemia, y sumarse entonces a las estadísticas con consecuencias catastróficas para sus familias. ¿Por qué Lencho Siller no regula la gente que entra a Frontera proveniente de Monclova?



Trabajadores de la Mina 6 de Minerales Monclova de AHMSA la cual será cerrada en forma definitiva el próximo 2 de mayo en Palaú, dijeron mediante un comunicado enviado que la empresa está invitando a reubicación en otras minas de su propiedad para seguir conservando el empleo, pero denunciaron que enfrentan presiones de alrededor de 30 grillos quienes les advierten que no deben aceptar esa oferta.



“Las áreas de trabajo que nos ofrecen son en la Mina 7; en la Mina Concha Sur, Taller Mina 2 y Reforestación Ecológica entre otras, que sí tienen incentivos de acuerdo a las actividades que se realizan y hay interés de trabajadores que piden ser reconsiderados porque ahí hay percepciones económicas mayores que en la Mina 6 que cerrará por agotamiento de los yacimientos de carbón”, añadieron.



Dijeron que los grillos y contreras son Juan Roberto Baltazar Carrillo, Juan José Acosta González, Mario Alberto Valdés Carrizales, Gilberto Mendoza Vaquera, Adán Fermín Mejía, Juan Ramón Ramírez, Jorge Eloy de la Cruz Acosta, Felipe Rincón Reyes, Manuel Garza pérez, Eduardo Garza Pérez, León Benítez Ramírez, Juan Alejandro Cueto Ramírez, y Roberto Carlos Herrera González, entre otros.



Hasta Mañana