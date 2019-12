29 Diciembre 2019 03:10:00

Un apretado 2020 para Coahuila

SALIÓ EL PRESUPUESTO 2020 con 49,746 millones de pesos. El Congreso estableció una reducción de 500 millones de pesos en el gasto de Servicios Personales, que será de 15 mil 277 millones 177 mil 537 pesos.



SE ACABARON los viajes “FIFÍS” Y hoteles 4 estrellas, poco a poco el Gobernador Miguel Ángel Riquelme va poniendo en orden las finanzas públicas y gastar donde se debe.



PERO NO TODO es miel de azahar, a la deuda pública estatal se destinarán en total 4 mil 104 millones 981 mil 430 pesos, de los cuales 3 mil 375 millones de pesos irán al pago de intereses, 277 millones a la amortización de la deuda, 7 millones a gastos de la deuda, 144 millones a costo por coberturas y 300 millones en adeudos de ejercicios fiscales anteriores.



PARA GASTO corriente, el Gobierno Estatal destinará 37 mil 660 millones 571 mil 633 pesos y 84 centavos. A Educación, Cultura y Deporte se canalizarán 21 mil 384 millones, recursos que garantizarán un sistema educativo eficiente, incluyente y de calidad. De participaciones municipales a los 38 ayuntamientos serán 7 mil 944 millones 545 mil 689 pesos y 69 centavos.



LA SECRETARÍA DE TURISMO y Pueblos Mágicos, 74 millones 594 mil 792 pesos 87 centavos; para el Programa de Asistencia, Desarrollo Social y Salud, 4 mil 870 millones de pesos.



SEGUIMOS PAGANDO el desaseo financiero que se dio en la administración de Humberto Moreira y aunque muchos gritan, también muchos de ellos estiraron y siguen metiendo la mano para la dádiva política.



OFICIALMENTE el día 1 de enero arranca la jornada electoral para diputados locales.



Las elecciones estatales de Coahuila de 2020 se realizarán el domingo 7 de junio de 2020. En ellas se renovarán 25 escaños del Congreso del Estado de Coahuila, de los cuales 16 serán electos por el principio de mayoría relativa y 9 por representación proporcional, así lo expone el INE en su portal.



INICIO DEL PROCESO ELECTORAL: 1 de enero de 2020, y del 1 al 25 de marzo de 2020 será la precampaña. Plazo para obtener apoyo ciudadano: del 1 al 25 de marzo de 2020. Registro de candidaturas: del 15 al 19 de abril de 2020, campaña: del 25 de abril al 3 de junio de 2020



SIN EMBARGO, los partidos enfrentan un problema, los que quieren, están muy quemados y con pocas probabilidades de sacar buenos resultados. En este grupo se encuentran los ex alcaldes, son los de siempre que no dejan que nadie más llegue. Existe otro grupo que quieren, tienen posibilidad de sacar buenos números, pero los de siempre, los van a traicionar, o sea soy yo o nadie más.



EN MONCLOVA sin duda un perfil ideal sería LUPITA OYERVIDES, de hecho se le menciona, sin embargo su trabajo en turismo ha sido exitoso. Sería un desperdicio competitivo para Coahuila sacar a Lupita de Sectur para aventarla de nuevo al ruedo sin capote, la funcionaria está muy bien en turismo, no deberían moverla.



La otra Lupita, me refiero a Murguía, a pesar de ser una gran persona, los mismos que la traicionaron la elección pasada, seguramente la volverían a traicionar. Pensar en un ex alcalde sería tanto como entregar la silla anticipadamente, no tienen la mínima posibilidad en mi muy humilde opinión.



¿CARAS NUEVAS? sería lo ideal, sin embargo el PRI No cuenta en este momento con alguna cara nueva posicionada electoralmente, los de siempre se encargaron de que nadie luciera como prospecto.



EL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL tiene prácticamente definido a Alfredo Paredes que va en caballo de hacienda, el Alcalde va bien y de subida.



ALLÁ EN FRONTERA se mueve muy bien Armando Hernández Molina, al igual que Brenda Villanueva, varios partidos les coquetean y no creo que se vayan hacer del rogar mucho.



ESTOS DOS últimos, tienen capital político que les otorga un buen handicap sobre otros candidatos



LA PELEA SE DARÁ entre PRI Y PAN, Morena no tiene la mínima posibilidad, no trae ni tiene con qué, y si a eso le sumamos que se acabó su vuelo, debido a los desaciertos de AMLO, pues ni pensar que puedan sacar algún triunfo



VALE LA PENA reconocer que JORGE TUTO QUIROGA, delegado presidencial y también expresidente de #Bolivia, le dio con todo al presidente de México, de matoncito no lo bajó.



LAS REDES SOCIALES de varios países se inundaron de comentarios sobre la rueda de prensa en un asunto en el que el carnal Marcelo Ebrard no ha salido bien librado, dado que él es el responsable de que estas situaciones no se den y menos con esa fuerza.



YA LAS DECLARACIONES que Trump haga sobre el jefe del ejecutivo nacional suenan como a botellita de jerez, todo lo que digas será al revés. López Obrador en su mañanera prefirió no elevar más el tono ante un Jorge Tuto Quiroga que tiene la lengua muy larga y venenosa.



A MARCELO EBRARD le quedó nadando el puesto de Relaciones Exteriores, las verdades que le dijo Tuto Quiroga de Bolivia a AMLO, le pegan de lleno al Canciller, que por donde le busquen no da una.



COMO MEXICANO no me siento ofendido, fue una verdad directa al mandatario, no al pueblo de México, sin embargo los AMLOVERS pusieron el grito en cielo, como cada vez que tocan a su Mesías. Un fuerte abrazo.