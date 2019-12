08 Diciembre 2019 04:05:00

¿Un diciembre de cuarta?

Queridas amigas y amigos comenzamos ya la recta final de este 2019, un año intenso en todos los sentidos de la vida nacional, desde la suigéneris “lucha” emprendida por el Ejecutivo contra el huichacol, a base de distribución de gasolina en cubetas, hasta la azarosa aprobación del Presupuesto de Egresos para el ejercicio 2020, sin dictamen, sin discusión, sin análisis, pasando por el polémico nombramiento de la titular de la CNDH, impuesta por el mayoriteo de Morena en el Senado, pero sin legitimidad.



En materia de seguridad, se anotaron tres sucesos, tan solo los más relevantes, que se suman a la lista de desaciertos en este rubro, el operativo en la ciudad de Culiacán y a menos de una semana de ocurridos esos lamentables hechos, en Bavispe, Sonora, los atentados contra la familia LeBarón y recientemente en mi estado lo ocurrido en Villa Unión.



En materia de medio ambiente, uno de los sectores más castigados por la 4T, empezando por el recorte presupuestal con lo que no solo se dejarán de llevar a cabo importantes tareas que –si bien– se pudo haber pensado se podía prescindir de ellas, como es el caso del programa de empleo temporal para brigadistas que ayudaban a evitar incendios forestales, queda visto que no, que no por ahorrar dinero se pueden cancelar programas que a la postre son vitales no solo para el equilibrio del medio ambiente, sino para evitar afectaciones directas a la población.



Un ejemplo indiscutible fueron los incendios registrados en mayo, que ocasionaron contingencias ambientales en el Centro y Valle de México. De la misma manera habrá efectos y consecuencias por decisiones tomadas a la ligera –ya lo he dicho antes todo lo que no se haga o se deje de hacer– a favor del medio ambiente se hace directamente en contra de los mexicanos.



En ángulos de mayor relevancia, tenemos el reciente nombramiento del director ejecutivo de la ASEA (Agencia de Seguridad Industrial y Protección al Medio Ambiente) como les comentaba la semana pasada.



Con base en mis principios y convicciones personales, y como subcoordinadora de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, presenté la denuncia ante la Fiscalía General de la República para que se investigue la comisión del delito de ejercicio ilícito del servicio público, por el titular de la Agencia, a lo que daremos puntual seguimiento, porque no es poca cosa lo que está en riesgo.



Y como ocurre todo el tiempo mientras atendemos los grandes –o los aparentemente– no tan grandes asuntos de la agenda nacional, hace un par de semanas se tuvo conocimiento de la muerte de una mujer más, una regiomontana a la que le quitaron la vida, en una transitada avenida de la Ciudad de México mientras se dirigía al aeropuerto.



El caso de Abril Pérez Sagaón no solo duele, ha puesto de manifiesto enormes carencias y fallos de nuestro sistema judicial y procuración de justicia, sin duda alguna, marca la pauta a la que se deben dirigir los esfuerzos, a pesar de que en la actualidad se han hecho importantes avances en la materia, ya que hoy contamos con una Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, así como con diversos protocolos de prevención y protección de las mujeres que han sido violentadas, no ha sido suficiente.



Desde el Legislativo federal trabajamos para otorgar instrumentos reales de protección para la mujer, diseñando más herramientas que contribuyan a proteger a la mujer en situación de riesgo al analizar, modificar y reformar aquello que claramente es insuficiente para procesar los delitos cometidos por razones de género y violencia intrafamiliar, con la visibilización de una realidad que día con día viven las mujeres mexicanas en situaciones de violencia y de riesgo, gestados en el entorno del maltrato familiar por razones de género y de acoso.



Así como no poner atención en los pequeños detalles puede ser la causa de grandes males, desoír un reclamo, significa la razón de la desesperación y frustración, desde este espacio, expreso mi solidaridad y respeto con todas las familias que se han visto en esta dolorosa circunstancia.