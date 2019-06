05 Junio 2019 04:09:00

Un, dos tres… ¡es por todos!

T e tengo una mala... ¡a ti que te crees tan malo!... no todo México somos AMLO.







R esulta Presidente, que “no eres de la gente”... México es más de lo que declara el Ocurrente...







U na golondrina no hace verano... USA no está en quiebra, como tus empresas pueden estar.







M e convenzo cada vez más de que la heptarquía cobra vida ... si yo fuera presidente, no sabes lo que haría.







P on, ordena, instruye; ese famoso arancel, no es “El Peje”... es a México con quien te tendrás que ver.