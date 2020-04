25 Abril 2020 04:10:00

¿Un gobernador presidenciable?

A los gobernadores se les vio de buen humor durante el cónclave en Monterrey. Como lo anticipamos, a Miguel Ángel Riquelme, del PRI; el panista Francisco Javier García Cabeza de Vaca, de Tamaulipas, y al anfitrión e independiente Jaime Rodríguez Calderón, los tres de la Alianza del Noreste, se sumaron sus colegas de Michoacán, el perredista Silvano Aureoles Conejo, y de Durango, el panista José “El Güero” Rosas Aispuro.



La contingencia amerita los encuentros por lo menos una vez por semana; se nota la amistad y no le extrañe que de ese grupo pueda salir un presidenciable. ¿Se imagina un bloque pluripartidista? El caso es que hace mucho no se veían dosis de empatía a ese nivel. En otras etapas se daban las reuniones, pero sin aterrizar acciones. Ahora hay resultados en temas concretos, como seguridad pública, desarrollo empresarial, de empleo y combate a la pandemia.





Bien representados



Bien representado estuvo el sector empresarial durante el encuentro de gobernadores del noreste, el viernes en el horno del parque Fundidora de Monterrey. Por Coahuila hablaron Juan Carlos López Villarreal, de Grupo Industrial Saltillo, y el monclovense Alonso Villarreal de los Santos. También estuvieron Carlos Fernández, Guillermo Murra, Alberto Allegre, todos ellos de la Región Laguna, así como Carlos Braña Muñoz, de Canacintra Torreón; César Muñoz y Sergio Dávila, de Piedras Negras.



A la distancia, pero conectados a través de la plataforma Zoom, Lalo Tricio, Fernando Alanís, Ricardo Martín, Gerardo Benavides y Gerardo Bortoni González, de la Unión de Organismos Empresariales de la Región Centro del estado.





Recuperación económica



Por Nuevo León hablaron Eduardo Garza y Gabriel Chapa, este último de la poderosa Cámara de Comercio de Monterrey.



Los empresarios se sintieron atendidos, luego de que en la presente Administración federal nadie los escucha, por lo menos eso fue lo que comentaron.



En la reunión, el tema central fue la recuperación económica, pero gobernadores y empresarios no dejaron de insistir en las modificaciones al pacto fiscal.





Sigue Tampico



La próxima semana el encuentro de los gobernadores será en jueves y la sede será Tampico. Los protagonistas y los temas serán los mismos que el viernes, pero como se conformaron grupos de trabajo con secretarios de cada gabinete estatal, hay tarea de por medio y habrá qué revisarla.



Se van a evaluar las reuniones que de aquí a entonces hagan los secretarios estatales y lo más probable es que más gobernadores se sumen al bloque. De hecho, el panista Javier Corral Jurado tenía las maletas listas para viajar desde Chihuahua, pero como le gana el protagonismo y luego se quiere apoderar de la agenda y del micrófono, sus colegas le pusieron pausa a la posibilidad de que se incorpore al bloque.





Perdieron la vista… y la memoria



El Museo del Acero, en el antiguo Alto Horno 3 de Fundidora, en Monterrey, fue escenario para el cónclave de los gobernadores y ahí mismo fue la comida privada para los propios mandatarios, los empresarios y funcionarios de cada entidad.



Nos aseguran que el anfitrión dejó caer la casa por la ventana y todo iba bien hasta que ordenó caballitos para todos los invitados, pero con su tequila Bronco Independiente.



Para unos, el brebaje está pegador, pero sabroso, pero los malpensados aseguran que al salir, eso sí, todos muy sonrientes, a varios se les olvidó qué andaban haciendo ahí y otros pidieron lazarillo ante la inminente pérdida de la vista. La verdad es que, en plena cuarentena, aquello les supo a gloria.





Retenes en Saltillo



El Ejército y la Guardia Nacional desarrollarán patrullajes en las colonias periféricas de Saltillo para “invitar” a los ciudadanos a dejar la vía pública y permanecer en casa; quienes se resistan, podrán ser detenidos y enviados a la cárcel municipal.



Además, a partir del martes o miércoles de la siguiente semana habrá retenes urbanos en distintos puntos de la capital del sarape y el pan de pulque, para reducir de manera radical el tránsito de personas y vehículos.



Las medidas forman parte de los acuerdos que el viernes tomó el Subcomité Regional de Salud, que coordinan el alcalde Manolo Jiménez y el secretario de Economía, Jaime Guerra, con la idea de evitar que la propagación del coronavirus en Saltillo llegue a estándares de otros municipios.





Zoé en Monclova



Hasta anoche estaba en firme la visita de Zoé Robledo Aburto para Monclova este sábado. El director general del IMSS finalmente se dignó, o bueno, como dicen los optimistas, hizo espacio en su agenda, y estará en la Capital del Acero, uno de los principales focos de contagio en el país, a propósito del mal manejo que en el Seguro Social le dieron a la contingencia.



La idea de la visita es revisar las cuestiones técnicas de la Torre B del Hospital General de Zona 7 para convertirlo en Hospital Covid, en el cual habría más de 90 camas dispuestas para pacientes con el contagio.



Entrado en gastos, Robledo acompañará al gobernador Riquelme Solís a un recorrido por las instalaciones del Hospital Móvil que se habilitó a un costado del Hospital General, en el cual la Secretaría de Salud del estado recibirá a derechohabientes del IMSS que, sin ser pacientes Covid requieren atención médica.