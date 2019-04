10 Abril 2019 03:10:00

Un grito desde el desierto…

PUES LA GENTE DE LOS ejidos más apartados de Ocampo, están haciéndose escuchar a través de las redes sociales, ¡bendita tecnología! a ver si alguien les hace caso, porque vaya que a cientos de kilómetros sobre el desierto, las familias la están sufriendo y bien feo...



PRIMERO FUE DESDE el ejido Piedritas, donde la gente exige que les cumplan la promesa de depositarles en la tarjeta rosa que les dieron durante la campaña a Gobernador...



Y AHORA DESDE EL ejido San Miguel, donde la maestra de la escuela rural, les puso las peras a 25 a las autoridades municipales. de allá de mi pueblo..



DE PLANO LES DIJO que se vayan a freír espárragos con sus despensas y sus pinturitas, que eso no necesita la gente, que lo que las familias requieren son empleos para que no se vayan del ejido...



Y ES QUE ANTE LA NULA inversión de las autoridades municipales que encabeza la alcaldesa LAURA MARA SILVA, y muchos ex alcaldes, la gente tiene que salir huyendo de los ejidos de Ocampo porque se mueren de hambre...



LA ESCUELA SE ESTÁ quedando sin niños y los maestros corren el riesgo de perder la chamba, así es que en honor a la verdad ya es tiempo de que las autoridades le inviertan a las necesidades de las familias y no que nadamás las anden sobando la pobreza con despensas y pinturas, que en nada mejoran las condiciones de vida de nadie...



Y OTRO QUE NADAMÁS LE ANDA tapando el ojo al macho, dijera mi abuela, es el secretario de Desarrollo Rural, JOSÉ LUIS FLORES MÉNDEZ...



ANDA DE NOVEDOSO haciendo Congresos Agrarios, quesque para conocer y atender las necesidades del campo, lleva como mil años en la política, cobrando en cuanta dependencia puede y hasta ha sido diputado local y federal varias veces y apenas anda conociendo las necesidades del campo..



PUES ENTONCES A santo de qué le hemos pagado los coahuilenses durante muchos años y no tres pesos, un buen sueldazo, porque si no pues ya se hubiese ido, cuestión de lógica, caray...



ASÍ ES QUE MIENTRAS el Secretario de Desarrollo Rural, anda con sus congresos agrarios, los animales se mueren en el campo tras la prolongada sequía, y los pocos que quedan se los roban, los ejidos se están quedando solos porque las familias no tienen para vivir y el señor apenas anda viendo la problemática...que caray, lo que es no padecer necesidades...



Y TODAVÍA CONOCIENDO las carencias del campo, quien sabe si se mortifique tantito y lleve alguna ayuda, pero ayuda buena no despensas y por supuesto apoyos a los campesinos, a los verdaderos campesinos, no a los ricos que se ponen sombrero nadamás para agandallar los programas...



VAYA ESPECTÁCULO QUE DIERON LOS funcionarios municipales de Monclova, el regidor CÉSAR FLORES y el encargado de la oficina de Enlace de Relaciones Exteriores JUAN ANTONIO HERNÁNDEZ...



A PUNTO DE LIARSE A golpes en plena calle y llamándose ratas y payasos uno al otro, delante de la gente, de la gente que paga sus sueldos, que necesidad tiene uno de enterarse de que son ratas...



COMO "BURROS encorbatados", dijera mi abuela, no entendían razones de que se callaran...



SI ALGUNO DE LOS dos tiene algo que denunciar del otro, para eso están las instancias legales, porque no deben perder de vista que son servidores públicos y el pueblo les paga, mínimo que no se comporten como verduleras, con perdón de las verduleras, que han de tener más educación y decencia...