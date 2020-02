01 Febrero 2020 04:10:00

Un Habano muy ruidoso

Ahora que el municipio ha advertido a los vecinos ruidosos de que serán sancionados si mantienen los escándalos durante entradas horas de la noche, tarea que el Secretario del Ayuntamiento le ha encargado en especial al nuevo jefe de los inspectores, los vecinos de las colonias Fuentes y Nísperos se han ocupado de preparar un reporte reclamo al abogado Santiago Elías Castro, Tato…



No sólo los vecinos son ruidosos residenciales, nos referimos a los vecinos comerciales, los que ya han provocado dolores de cabeza a las viviendas contiguas…



Uno en especial ya provocó que los habitantes de Las Fuentes comenzaran a reunir firmas para solicitar que el bar El Habano sea reubicado o que selle su establecimiento…



En su afán por cumplir con el tema de la ley antitabaco, el Habano puso un espacio exterior donde fuman sus clientes, pero ahí metió variedad el negocio y la música está a todo volumen desde el miércoles hasta el sábado…



Entonces lo que los vecinos de varias calles a la redonda van a solicitar con Secretario “Tato” es o que el negocio selle sus paredes con aislantes antiruido, que le prohíban su música en vivo exterior o que se mude a otro lugar…



Esperanzas de Padre Meño en lo federal

Aunque no se ha dado mucho interés al asunto, la realidad es que el caso del Padre Meño y su sentencia no ha terminado aún…



Pues resulta que los representantes legales del ex rector del seminario de Piedras Negras aún le apuestan a que en una instancia superior el asunto se resuelva a su favor…



Los abogados pretenden llevar el caso y su apelación ante los tribunales colegiados federales allá en Torreón y para ello ya trabajan en eso…



Por el lado de la defensa del ex rector del seminario mantienen la consideración de que los jueces primero y después los magistrados no tomaron en cuenta las pruebas de descargo de la defensa y que eso se reflejó en el resultado de la apelación allá en Saltillo…



No sólo eso, sino que además los magistrados solamente se ocuparon de atender lo que ya venía en el proyecto y las decenas de inconsistencias que la defensa del ex rector apuntaron no se tomaron para nada en cuenta…



Veremos y diremos en qué termina este asunto, que ya va para tres años desde que fue sentenciado…



Indemnización de Diócesis

Pero la cosa no termina ahí, ya que resulta que la parte ofendida, es decir, los abogados de la víctima, el ex seminarista Javier N, ellos si analizan ya seguir luego de la sentencia ratificada, ahora emprender un reclamo por la vía civil y entonces si solicitar y demandar una indemnización…



Por ello es que ahora comenzará una nueva demanda por lo civil y en donde el reclamo podría ser una cantidad de siete y hasta ocho dígitos, similar a la que presuntamente ya habían solicitado en el pasado antes de que estallara el escándalo…



Por supuesto que ese reclamo se hará a la Diócesis como organización religiosa y con ello habrá que ver cómo es que se enfrenta este nuevo escollo en este asunto tan penoso y que le ha provocado desgaste y pérdida de confianza y feligreses, así como futuros seminaristas, a esta región de Coahuila…



Seguramente eso lo tendrán que ver los abogados de la diócesis, una vez que ya quede el tema asentado mediante una demanda civil…



Antidoping en la Policía investigadora

Esta semana, de forma sorpresiva y sin decir agua va, como siempre lo hacen, en la policía investigadora, arribaron elementos de Saltillo para realizar pruebas antidoping a los elementos…



Los elementos fueron concentrados en el cambio de turno tanto en la delegación norte uno a cargo de Víctor Rodríguez Lozano, como en la dos a cargo de Mario Castro Narro, y los resultados serán entregados en los próximos días…



Sin sobresaltos, estos exámenes son periódicos y a nadie le sorprende, aunque de cuando en cuando uno o dos elementos, principalmente de los nuevos, son pillados en actitudes y costumbres no correctas para la institución…



El antidoping se realizó durante enero en las regiones Laguna, Centro, Norte y Carbonífera y estarán los resultados listos para la segunda semana de febrero, aquel que salga positivo estará fuera de la institución de manera inmediata…