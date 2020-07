27 Julio 2020 04:07:00

Un juego de niños

Me llega esta curiosa comparación: “Estoy compartiendo una nota que compuse para el Analista Covid-19 del Canal 5, aquí en Dallas: Me han llamado irresponsable por mi reacción, o falta de ella, a hibernar. Filosóficamente, siento que las especies, igual que las corporaciones, necesitan ser probadas de vez en cuando y muchas no sobreviven. El coronavirus es un juego de niños en comparación con la gripe española. Hubo un virus que mutó, mató a 50 millones de personas tras la Primera Guerra Mundial. España era neutral. Alfonso 13 contrajo el virus y así fue etiquetado como gripe española. Esto le dio la denominación pero se cree que el virus en realidad vino de... China”.



Gripe española 1918-1919

- Población mundial: mil 800 millones.

- Infectados: 500 millones.

- Porcentaje de la población: 27.8%.

- Muertes: 50 millones.

- Porcentaje de los infectados: 10%.



Covid-19

- Población mundial: 7 mil 756 millones.

- Infectados: 1.3 millones.

- Porcentaje de la población 0.0016%.

- Muertes: 66 mil 560.

- Porcentaje de los infectados: 5.25%.





Cuestión fundamental



¿Cuándo vamos a entender que el colapso económico matará muuuucho más gente que la pandemia, y que sacrificar la libertad individual y colectiva a cambio de una supuesta “seguridad” ilusoria y a corto plazo, es un pésimo negocio?





Desperdicios y abundancia



Este confinamiento está mostrando las aristas más chatas del proceso económico. Por ejemplo, en EU hay escasez de leche, huevo, verduras en muchas regiones o estratos. ¿Por qué estos bienes no se producen? No, porque no se distribuyen a tiempo ni correctamente. El sistema “just on time” (justo a tiempo) funciona mal: cuando un sistema es perfecto y todo funciona “como relojito”, a veces basta una piedrecita colocada en el sitio exacto para trastornar todo el proceso. Esa es la tesis de Dmitry Orlov acerca de por qué los gringos la pasarán peor tras este colapso de la plandemia, que los soviéticos tras el derrumbe de la URSS hace 30 años, que causó 25 millones de rusos muertos por suicidio, por abuso de alcohol y de otras drogas (según esta visión, los mexicanos la viviremos menos mal, acostumbrados a arreglarlo todo con chicle, ligas y clips, y habituados a gobiernos de todo nivel defectuosos e



ineficientes). Como resultado, hay en EU, en ese sistema “perfecto” que apenas comienza a desmoronarse, una gran cantidad de desperdicio de comida: la leche se derrama en las cañerías, los huevos se trituran, las verduras se entierran como abono para futuras cosechas. Nomás porque no hay cómo hacerlas llegar al consumidor final, de forma oportuna, viable, rentable. Y no te creas que esas cantidades son pequeñas: el Chicago Tribune reporta 3.7 millones de galones de leche tirados cada día (14 millones de litros, suficientes para abastecer a la Ciudad de México), y una sola mega granja desecha 750 mil huevos cada semana.





Lo mismo de siempre



“Jeff Berwick: ‘La temporada comenzó con un aumento de la enfermedad en noviembre; se produjo una alta actividad durante enero y febrero, y luego la enfermedad continuó hasta finales de marzo’.¿Suena familiar? Sí, excepto que no es una descripción de la actual pandemia mundial de coronavirus. Es una cita que describe el brote de influenza en EU en septiembre de 2018”. Es el mismo ciclo de siempre, solo que esta vez inflado por la prensa y gobiernos, convertido en una “plandemia”.