26 Mayo 2020 04:09:00

Un junio de terror

Lo que compartiré es la visión de un médico saltillense, del IMSS para mayores referencias.



Dice que en la región aún no llega la Fase 3 de la contingencia; que aún no llega la etapa de los contagios masivos de coronavirus, pero que ahí viene.



Dice también que lamenta profundamente que la ciudadanía haya, en los hechos, relajado las medidas de autoprotección y sana distancia. Lamenta también que la Etapa 1 de reactivación económica se haya asimilado por la población en una forma riesgosa y equivocada.



Estima que viene lo peor y que junio será realmente muy complicado.



Pues sí, era de esperar que la reactivación económica, así sea paulatina y con las restricciones que guste y mande, abriría de par en par la puerta a un escenario de alto riesgo.

Era predecible también que entre más personas hagan caso omiso a las más elementales medidas de prevención e ignoren olímpicamente cuestiones tan básicas en la era de la pandemia, como el mantener siempre la sana distancia, se provocará una escalada de contagios.



Tiene razón el médico del IMSS en proyectar un panorama desolador para junio. Muchos, desgraciadamente, no entienden que vivimos en la era del Covid y que este peligroso virus sigue y seguirá en nuestras calles.



De usted, de mí, de todos, dependerá que este junio, si bien muy complicado, mucho más de lo que hemos vivido hasta el momento en la región, no se convierta en un mes de terror. No olvide ni por un segundo que no es momento de bajar la guardia; que aún falta mucho para librar esta maldita pandemia.