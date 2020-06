15 Junio 2020 04:10:00

Un mes de reactivación y tres de pandemia

Hoy se cumple un mes de que se reactivaron las actividades no esenciales y son ya también tres meses desde que se comenzaron a tomar medidas contra la pandemia para frenar los contagios y evitar un colapso del sistema de salud estatal y regional…



Las autoridades diseñaron una estrategia anticipada en el estado y en el municipio para que los efectos fuesen menores a los previstos y así ha ocurrido, aunque hay que señalar que los costos económicos han sido elevados, más la participación de todos los involucrados ha sido exacta, positiva y consciente para que la salud de los nigropetenses no se ponga en riesgo y que se pueda retornar a la actividad total lo más pronto posible…



Pérdida de empleos, reasignación del presupuesto, aumento del gasto en el área de salud y muchos negocios que han cerrado o disminuido sus actividades, es parte de los efectos, pero el saldo es positivo si consideramos otras regiones de Coahuila y no se diga otras regiones de estados cercanos y del resto del país…



El gobernador Miguel Ángel Riquelme se ha echado a cuestas el tema y ha estado activo en todo Coahuila y a nivel nacional en el diseño de la estrategia y en el seguimiento con los alcaldes de cada región…



Ya se ha hecho un gran esfuerzo y para que éste valga la pena no hay que relajar las medidas, las acciones recomendadas y sobre todo los plazos y tiempos que se dictan para las siguientes etapas..



Faltan aún bares, antros, discotecas, cantinas, centros de baile, clubes sociales, espacios deportivos en actividades de conjunto y muchos otros por retornar a la actividad y será necesario esperar pacientes un mes más o semanas para que esto se pueda evaluar y decidir en base al comportamiento de los contagios por región…





Esperanza Chapa y la elección



La diputada Esperanza Chapa ha logrado durante los últimos meses un acercamiento mucho mayor con la ciudadanía que representa, pero sobre todo con las familias y los grupos vulnerables para conformar los apoyos y estrategias que permitan salir adelante en esta situación de crisis de salud y económica provocada por la pandemia del coronavirus…



La profesora no descansó durante estas semanas en su trabajo tanto en Saltillo en sesiones virtuales y las que ya se reanudaron, como sesiones presenciales, pero además en su distrito recorriendo cada uno de los municipios que le corresponden y que pueda conocer de viva voz lo que se requiere en materia legislativa, pero también de apoyos en especie, físicos, inmediatos, lo mismo para personas que para grupos e instituciones…



Ventaja ha sacado y de la buena la legisladora de cara al futuro, pero no pensando en el futuro, sino en atender a sus representados con trabajo y con conocimiento de las situaciones específicas…



Será la elección en agosto o septiembre, pero cuando se está cerca de la gente, los logros se aprecian y sobre todo se ven representados en el Congreso…





Suspenden reinicio de Deportes en EP



En más del tema del coronavirus, cuando ya muchos estudiantes y población en general de Eagle Pass y del condado de Maverick se disponían a reiniciar actividades deportivas y también el uso de instalaciones, la orden se canceló y se mantendrán suspendidas las mismas…



Un entrenador de la escuela CC Winn salió positivo a esta enfermedad y por ello el superintendente del Distrito Escolar, Samuel Mijares, ordenó que debían esperarse en la reapertura de las instalaciones deportivas y las actividades…



Eagle Pass y Maverick han registrado 168 casos de Covid-19, cifra elevada, pero también hay que reconocer que en esta zona se han tomado muestras a más de 7 por ciento de la población, lo que habla de que el mapeo de la enfermedad es muy bueno en esta zona…



Las restricciones que se han aplicado han tenido algunas fallas específicas, pero en general la población ha respondido bien, pues el número de fallecimientos ha sido bajo…





Pega el COVID a policías y estudiantes



Este fin de semana en Piedras Negras y la Región Norte, incluido Cinco Manantiales, los contagios de Covid-19 estuvieron activos con 25 casos para la población nigropetense, entre quienes se contabilizaron oficiales de la Policía Federal, también en Ciudad Acuña registraron un elevado número de casos, 10, con una persona fallecida y entre los contagiados un médico del IMSS y el caso del municipio de Morelos, Coahuila, donde se registraron tres personas positivas y de ellos, dos son estudiantes menores de edad…



El secretario de Salud, Roberto Bernal, ha dicho que Coahuila ocupa el lugar 21 en cuanto al número de contagios y además casi el 60% de los positivos ya han sido dados de alta…