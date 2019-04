07 Abril 2019 03:05:00

Un mundo de referencias

En un mundo donde pareciera que ya todo se ha dicho, de pronto nos preguntamos si es posible decir algo nuevo, pero esta idea no es nueva. Umberto Eco lo escribe en las Dos Hipótesis Sobre la Muerte del Arte en su libro La Definición del Arte.



Ya aquí, entre sus páginas, nos presenta la idea de los enamorados que lo saben todo y no les queda otro camino que las referencias. Sin embargo, esto lejos de ser un obstáculo para mostrar sus emociones y sentimientos, los dota de nuevas herramientas en el que la referencia es importante y dota de más significado lo dicho.



En la nueva puesta en escena de Carmen en la Royal Opera House, Barrie Kosky comete la osadía de presentarnos a una mujer vestida de gorila mientras canta La Habanera. Por supuesto que no es lo que nos esperamos en una mujer seductora, sin embargo estamos ante una referencia poderosa que se remonta a 1932, La Venus rubia, en el que Marlene Dietrich canta en una escena disfrazada de gorila.



Como sabemos, Dietrich es considerada un mito dentro del séptimo arte, pero ya en su vida era vista por muchos como una Femme Fatale.



De ahí que la referencia de Kosky en su puesta en escena sea poderosa, sugerente y trágica a la vez. ¿Es poderosa la referencia en sí misma si no conocemos en qué se basa? Es difícil la respuesta y merece reflexiones a parte.



En Ensayo sobre el Teatro de 1908, Thomas Mann menciona el interés de Wagner por la sugerencia y termina diciendo que en la nueva escena del teatro imperará el símbolo, la sugerencia artística de tal modo que puedan ser representadas las cosas sin siquiera tenerlas concretamente en escenario.



Vaya que Mann vislumbraba el futuro del teatro. Podemos afirmar que una referencia bien situada no es sinónimo de falta de creatividad sino todo lo contrario.



En esta semana pudimos ver una referencia más en al tráiler de Joke, la esperada película protagonizada por Joaquin Phoenix y dirigida por Todd Phillips. Un despliegue poderoso y altamente artístico en su cinematografía junto a una actuación dolorosamente impecable de Phoenix. ¿La referencia? La canción Smile, de Charlie Chaplin (y otros letristas y compositores) usada en su película Tiempos Modernos.



Una película que nos presenta la opresión y sufrimiento de una nación en plena Gran Depresión, la misma situación que vive Gotham. La interpretación por Jimmy Durante en el trailer nos atrapa. Además de que las referencias visuales de la película de Chaplin son evidentes. La música no podría ser más intensa y bien usada hasta que la escuchamos intervenida por el talento de Hildur Gudnadóttir, cellista y compositora islandesa.



Pero el espacio se me acaba y me quedan más cosas en mente que desearía compartirles, así que creo que escuchar esa versión de Smile o la de Nat King Kole de 1954, será más que suficiente para disfrutar de este día.