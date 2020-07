20 Julio 2020 04:07:00

Un orgullo mayor

Un orgullo mayor“De golpe a los que somos mayores de 60 años, nos quieren transformar en personas ancianas, discapacitadas, como si fuéramos personas limitadas, a las que hay que ayudar porque solas no pueden o no saben. Hay que confinarlos, dicen. De golpe, el mundo se debate entre dejarnos encerrados o no; si valemos la pena vivos o no. O mejor dejarnos morir. Teoría del descarte. ¿Quién construyó este mundo en que ahora viven? Déjennos cuidarnos solos. Nosotros, los que hasta hace media hora dirigíamos fábricas, organizaciones, instituciones o profesionales independientes, médicos de mucha experiencia. No perdimos ni la razón, ni el juicio. No nos cuiden de manera incorrecta. Consulten con nosotros qué hacer, tenemos sabiduría, experiencia, sentido común. Somos los que hemos producido el capital y todo lo que ustedes tienen. Tenemos menos miedo que ustedes, los más jóvenes. Y aún más, tenemos valores, moral y sentimientos reales, no disfrazados. No se equivoquen, a nuestra edad tenemos mucho para enseñar y ustedes mucho qué aprender. Ser mayor no es una plaga. Es un derecho que nos ganamos con trabajo y el respeto de muchas personas ajenas. Y nuestro derecho es un legado nuestro, al que ustedes los jóvenes y dirigentes no querrán renunciar.No nos vamos a hacer a un lado. No somos jeringas desechables. Somos la generación que sostiene a los que hoy están.VALEMOS. Y no, no vamos a morir por el coronavirus. Tenemos bien puestos el orgullo, el amor y nuestro sistema inmunológico. ¡Así que no se confundan!” (Desconozco el autor.)BioarmaMáximo Sandín dice en: https://mail.google.com/mail/u/0/#inbox/QgrcJHsBvFcqdNfGfFjpmNvcQJkHwGjPXSl?projector=1&messagePartId=0.1 “Una información más concreta es la que nos ofrece Luc Montagnier, Premio Nobel por su descubrimiento del virus del sida. Él tiene claro que es un virus de laboratorio. Y sabe muy bien de qué habla: ‘Trabajando con mi colega y amigo Jean-Claude Perrez, matemático, hemos analizado en los mínimos detalles la secuencia del descubrimiento y propagación del Covid-19. Y creemos bastante plausible que el genoma completo de este coronavirus tiene secuencias muy semejantes a las del VIH, el virus del sida’. Esta opinión es compartida por un grupo de investigadores del Instituto Indio de Tecnología de Nueva Delhi, que ‘halló un parecido extraño’ y que tiene ‘pocas posibilidades de ser fortuito’ en las secuencias de aminoácidos de una proteína de Sars-CoV-2 y del VIH-1. Este hecho (la inserción de fragmentos del virus del sida) podría justificar la aparición de unos síntomas en los infectados por el Sars CoV-2 que van más allá de una afección respiratoria, como trombosis, lesiones en la piel, pérdida del olfato y el gusto y afecciones neurológicas. De todos modos, el buen doctor Montagnier nos deja un mensaje optimista: El Sars CoV-2 desaparecerá a no muy largo plazo. El motivo, igual que el de la desaparición de los virus del ébola y el resto de los virus de laboratorio que hemos visto, es que, lo mismo que pasa en los organismos transgénicos, los virus construidos artificialmente son inestables, y en los procesos de replicación van perdiendo las secuencias introducidas hasta quedar inactivados. Por eso, cuando los sabios oficiales nos amenazan con que ‘el coronavirus ha venido para quedarse’ y nos anuncian nuevos rebrotes, hay que advertirles de que la única posibilidad de que esto ocurra es ‘que vuelva a efectuar el triple salto mortal murciélago-pangolín-humano’ o que lo vuelvan a soltar. El doctor Montagnier opina que el virus artificial pudo escapar de un laboratorio por error. ¿Y el Sars CoV? ¿y el Mers CoV? ¿y el ébola? ¿y el H1N1? ¿Todos estos virus de origen artificial se han podido ‘escapar por error’ de los laboratorios en que se han elaborado mediante técnicas muy complejas? ¿No son demasiados ‘errores’ en laboratorios de alta seguridad? Estamos ante unos hechos que hay que afrontar honestamente, si queremos que exista una posibilidad de terminar con estas pesadillas. Hay que insistir en ello: los virus que son realmente patógenos son los virus recombinados”.