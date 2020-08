03 Agosto 2020 04:10:00

Un pionero de la radio en Piedras Negras

Hoy la radio y los medios de comunicación en Coahuila y toda la Región Norte del país estamos de luto por el sensible fallecimiento de don Claudio Bres Medina, empresario radiofónico y pieza fundamental en la estación XEMU, La Rancherita del Aire…



Tras casi dos semanas de lucha por su salud, don Claudio, padre del alcalde, nuestro amigo Claudio Mario Bres Garza, se nos adelantó en el camino…



Gran consternación ha causado su partida entre dirigentes de cámaras empresariales a nivel regional y estatal, todos ellos han expresado de manera oportuna sus condolencias a su familia y en especial al edil de Piedras Negras…



Enviamos desde estas líneas nuestras condolencias al alcalde, sabemos que es un momento muy triste, ha partido un gran hombre y pieza fundamental de la radio por muchas décadas y forjador de la XEMU con un trabajo exitoso permanente durante muchos años…



Tranquilidad en el Chavarría



Esta semana ocurrió un hecho que hay que reconocer en el hospital Salvador Chavarría, en donde de forma oportuna se atendió a una mujer en su proceso de parto, pero que había dado positivo a Covid-19…



El tema no es sólo la atención, sino el hecho de que la mujer había sido atendida en un nosocomio privado durante su control prenatal, suponemos que a un costo cercano a los 50 mil pesos y en el día clave para el alumbramiento, como en todo hospital realizan una prueba Covid, la cual resultó positiva…



Ante ello el hospital rechazó atender a la mujer ya que no contaba con un área de quirófano para este tipo de pacientes y la angustia y preocupación llegó a la mujer y su familia…



Las posibilidades de atención eran en el IMSS, si era derechohabiente, pero cuyo Hospital General 11 está saturado o en el Hospital Salvador Chavarría, en donde finalmente la mujer fue exitosamente atendida y su bebé vino al mundo gracias a los médicos que se conjuntaron para el parto…



Hay que reconocer la decisión del gobernador Miguel Ángel Riquelme y del secretario de Salud, Roberto Bernal, para dividir en dos el área de hospital en el Chavarría y permitir tener dos quirófanos: Uno para pacientes no Covid en una zona diseñada en principio para atender a pacientes privados, es decir que tenían seguro de gastos médicos; y otra para los pacientes Covid y que esta semana le dieron tranquilidad a una familia para atender a esta mujer al momento del alumbramiento, cuando en otros hospitales no podían recibir a su hijo al nacer…



Reforzar el frente de combate a la pandemia



La Secretaría de Salud de Coahuila ha lanzado una convocatoria a profesionales de la salud, médicos y asistentes, para unirse a las filas de la dependencia y apoyar de manera constante en el freno a la pandemia…



El secretario Roberto Bernal ha convocado ante la carencia de médicos que se presentan por momentos en regiones como Piedras Negras y Ciudad Acuña y en donde se fortalece el sector para estar preparados siempre y controlar la problemática que genera el Covid-19…



Son profesionales, médicos, enfermeras y enfermeros, que estén dispuestos a trasladarse a esas ciudades y hay que reconocer, se ofrece una excelente remuneración…



Coahuila ha mantenido un equipo muy fuerte para atender la pandemia y no ha dejado esa tarea sólo al Gobierno Federal o a los municipios, por ello es que de la misma forma en que se ha apoyado con abasto de medicamentos y equipo, ahora la tarea es tener un equipo sobrado de profesionales de la salud para los hospitales generales de Ciudad Acuña y Piedras Negras…



Colegios privados, a clases en una semana



Todo parece indicar que una cuarta parte de los colegios privados de Piedras Negras podrían desaparecer, algunos que apenas incursionaban en este sector como negocio y otros que ya tienen muchos años…



La pandemia ha obligado a muchos padres de familia a reconsiderar ese gasto en educación al menos temporalmente, pero las empresas educativas no pueden esperar y algunas ya han decidido cerrar sus puertas…



No recibieron apoyo gubernamental porque no se les considera parte importante en el esfuerzo educativo, ya que de otra manera habían volteado a verlas desde el inicio de la pandemia en marzo, cuando muchos padres de sus alumnos dejaron de pagar las colegiaturas…



Hoy la realidad es muy grave, pues parte de ese alumnado deberá ser aceptado en el sector público, aun cuando las inscripciones ya han concluido…



En esta semana seguramente el profesor Arón Rodríguez de Lara podrá conocer cuáles son las escuelas que cierran y cuántos maestros se quedaron sin empleo de este sector que atendía a cerca del 15 por ciento de los estudiantes de nivel básico…