20 Marzo 2019 04:10:00

Un respiro de contratos de carbón

UN RESPIRO DE VIDA ES lo que recibieron ayer por la tarde los carboneros y muchos que dependen de esta actividad minera y de generación de energía eléctrica, luego de que el senador Armando Guadiana, acompañado del delegado por Coahuila del Gobierno federal, el abogado Reyes Flores Hurtado, anunciarán el amarre ya de contratos emergentes de compra de carbón por 360 mil toneladas, cuyos pedidos serán entregados en códigos a los productores a partir de hoy…



EL SENADOR GUADIANA HA SIDO insistente y no ha dejado de insistir en ese tema, incluso en diálogo permanente con las autoridades de Secretaría de Energía y de la CFE para que los pedidos se liberaran…



ALGUNOS HAN ADVERTIDO DE las consecuencias de este freno a la compra del mineral para la generación de electricidad, pero sobre todo porque tiene efectos económicamente catastróficos para toda la región norte del estado de Coahuila…



ESPEREMOS QUE LUEGO DE 90 días en que unos y otros han dicho que ya saldrán los pedidos, ahora sí todo sea una realidad y mañana se tenga este avance en el tema de la reactivación de la actividad minera y todas las relacionadas de distintos sectores que coexisten con esta actividad…



III



Y LA INCERTIDUMBRE RENACE A cada momento en este sector minero de Coahuila, pues por un lado el senador Guadiana trabaja en que se destrabe este problemón económico, mientras tanto la secretaria de Energía, Rocío Nahle, insiste en declarar que no se ha dicho nada del carbón, que se van a potencializar 60 hidroeléctricas y que no es política de estado usar carbón para la generación de fluido eléctrico…



VEREMOS Y DIREMOS PUES QUÉ sucede, porque la preocupación por tres meses de inactividad en esto de la industria minera del carbón han causado desastres en la zona carbonífera y norte de Coahuila…



III



EL GOBERNADOR DEL ESTADO, Miguel Riquelme Solís estuvo de gira de trabajo por Acuña y Jiménez, en donde inició obras e inauguró otras, todas ellas encaminadas a la mejora del nivel de vida de la población…



RIQUELME SOLÍS PLATICÓ CON los alcaldes de Acuña y de Jiménez, en donde destacó el esfuerzo que se hace en conjunto con los 38 municipios de Coahuila para sacar adelante obras importantes, como las que se iniciaron para mejor comunicar la Universidad Tecnológica de Ciudad Acuña y también la construcción del vado en el río San Diego en el ejido El Orégano, en el municipio gobernado por Pecina…



SIN DEJAR PASAR LA FECHA, Riquelme Solís hizo énfasis en el tema de los hechos que causaron luto a decenas de familias de Allende y Piedras Negras a 8 años de la tragedia, sobre la que dijo es necesario mantener la seguridad y el trabajo en ese campo, para que no se vuelva a repetir una situación como esa…



RECONOCIÓ QUE COAHUILA es atractivo por su situación geográfica para la delincuencia, pero reiteró su compromiso de que no se permitirá a las células criminales operar en territorio coahuilense…



III



LUEGO DE QUE SE DETECTARA que la mayoría de los negocios de autolavado sobornaban a inspectores y empleados de Simas en la pasada administración para evitar el cobro real del consumo de agua, el departamento jurídico de la dependencia ha analizado cada uno de los 28 casos detectados, de 32 negocios que operan bajo este régimen, para hacer un cálculo de consumo promedio por mes y en base a ello se les hará un requerimiento para el pago de los últimos doce meses de operación…



LA TAREA NO SERÁ SENCILLA, porque algunos recurrirán al amparo, pero sin duda que la instalación de medidores los pondrá en evidencia de cuánto pagaban y cuánto deben pagar…



EL ALCALDE CLAUDIO BRES ha sido claro que no se puede permitir este tipo de situaciones y actos de corrupción, y ahora serán quienes requeridos, ya que en la medida de que el Simas sea más eficiente en el cobro de sus consumos, los participaciones federales serán más elevadas para el municipio…



NO DUDEN QUE LUEGO continuará la revisión a las empresas que procesan y venden agua purificada, pues no sea que por ahí haya de nueva cuenta estas malas prácticas que podrían generar una situación de merma económica al Simas…



III



DONDE SE SIENTEN VIENTOS de cambio es en la oficina del DIF estatal de la región norte…



Y ES QUE HACE varios días que se tiene ya listo el relevo por enroque de Valente Eleazar Chávez, pero dicen que como ya tiene tiempo en el cargo en esta región como que se resiste a ser reubicado…



NO ESTA DE MáS DECIR que en la oficina se necesita orden, pues aparte de algunos detalles que han ocurrido con el tema de las becas en el pasado, ahora para agregarle más necesidad al cambio este fin de semana un empleado de dicha oficina fue sorprendido en estado etílico inconveniente y detenido por las autoridades, pero luego fue liberado para no hacer más escándalo y también para no retener el vehículo oficial del DIF que conducía…



EL RELEVO, DICEN, YA está listo y viene de Monclova, aunque no han puesto fecha para que se realice…