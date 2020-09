28 Septiembre 2020 08:15:00

Un respiro para el planeta

Para todas quienes en algún lejano momento de nuestras vidas llegamos a usar varias latas de Aqua Net para obtener el peinado perfecto, y luego no enteramos que estuvimos afectando gravemente la capa de ozono de nuestra querida madre tierra, y todavía tenemos sentimiento de culpa por ello, pues hoy les traigo buenas noticias; no, todavía no inventan el Aqua Net ecológico, pero si se están dando pasos muy importantes para no cometer de nuevo ese tipo de errores.



Desde que en 1903 la Ford Motor Company vendiera su primer automóvil, aquel modelo A de dos litros ensamblado en Detroit Michigan, y se iniciara la venta masiva de automóviles, se calcula que hoy en día circulan más de 1,400 millones de vehículos en el mundo, prácticamente uno por cada cinco habitantes en la Tierra.



Prácticamente todos estos vehículos funcionan a base de un motor de combustión interna, que al ser usados generan dos tipos de emisiones: por un lado, las que afectan al calentamiento global (CO2) y por otro, las micropartículas que son perjudiciales para las personas que habitamos principalmente en las grandes ciudades.



Para darnos una idea de la cantidad de emisiones que producimos, comparémonos con el fenómeno más contaminante y agresivo de la naturaleza, la erupción de un volcán. La suma de las emisiones de los volcanes en el mundo en un año son de entre 271 y 319 millones de toneladas de dióxido de carbono, lo que no representa ni una décima parte de lo que hacemos nosotros solo por encender nuestros carros y trasladarnos de un lugar a otro.



Se calcula que para el 2036 estarán circulando 2,800 millones de vehículos, es decir, el doble de los que actualmente existen, por lo que, si no se hace algo, la contaminación será el doble de la que actualmente tenemos.



Afortunadamente, se están dando pasos importantes para revertir esta tendencia, es claro que la necesidad de movilizarse como sociedad seguirá existiendo, pero también es claro el compromiso de algunas empresas de contar con tecnologías limpias que suplan a las que actualmente conocemos. Los coches eléctricos no son nada nuevo, existen desde hace varios años y desarrolladores como Tesla llevan ya un avance muy importante en estos modelos, sin embargo, existe todavía mucha resistencia para migrar en definitiva y abandonar la enorme industria de los motores de combustión y el gran negocio que implica la venta de gasolina.



Hace unos días sin embargo, conocimos una noticia que puede ser, la más grande que se haya tenido en materia del cuidado del medio ambiente en los últimos años: El Gobernador del estado de California, Gavin Newsom, anunció que para 2035 prohibirá la venta de nuevos automóviles y camiones de pasajeros propulsados por gasolina.



Esto, en el mercado de venta de automóviles más importante de los Estados Unidos. Esta iniciativa encontrará por supuesto grandes opositores, nada más y nada menos que el Presidente Trump entre ellos, pero la inercia hacia el cambio a tecnologías limpias es inevitable, no podemos permitir seguir maltratando a nuestro planeta de esa manera.



En Coahuila, no nos quedamos atrás y son ya varias las plantas automotrices que analizan ir cambiando sus líneas de ensamble para ajustarlas a producir tecnologías eléctricas o híbridas, bien por nuestro estado.



El cambio siempre asusta, muchos no entienden que el malestar de hoy puede generar mucho bienestar el día de mañana, ojalá en nuestro país entendamos que se debe apostar más por parques solares, eólicos y desarrollos de tecnologías limpias y menos por refinerías y trenes.



Una buena por el planeta.