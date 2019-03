28 Marzo 2019 03:10:00

Un sólo caso preocupa

UN SÓLO CASO PREOCUPA, PERO dos en menos de seis meses arruina todo el esfuerzo de las autoridades para mantener a Coahuila como un territorio por el que se puede transitar, permanecer y recorrer a cualquier hora del día.



EL MARTES, FRENTE AL NEGOCIO donde venden el café más caro, que no el más rico, se suscitó el incidente; una madre de familia, divorciada e hija de un empresario reconocido y servidor público, desapareció.



EL HECHO TOMÓ REVUELO AYER, pretender ocultarlo sólo empeoró las cosas, entre los que vieron, oyeron, dijeron, corrigieron y aumentaron, traspasó los límites del Estado, pues un diario local habló del secuestro en redes sociales.



UN ASUNTO QUE NO PODÍA mantenerse en reserva entre las familias adineradas, que entraron en pánico a proteger chamacos, mujeres y los mismos jefes de familia tomaron precauciones.



POR EL BIEN DE TODOS que se resuelva de manera favorable y a tiempo..



LA MAFUFADA DE AMLO, QUITARLE a la Laguna la producción lechera y llevársela a Tabasco, cuando lo que se necesita es mayor infraestructura y equipamiento, habría dicho Rodrigo Fuentes Ávila, líder del PRI en Coahuila.



RATO TIENE EL LÍDER DE reprocharle al Presidente de la República sus pronunciamientos, en el tema de Coahuila hizo alusión al cobro de facturas políticas que pueden provocar una catástrofe social.



LA SUGERENCIA AL MANDATARIO ES que convoque a un foro donde participen los que le saben al tema para resolver el problema de fondo que aqueja a los de la Laguna.



POR LO MENOS RIGO HACE papel de opositor.



EN CASI CIEN DÍAS DE Gobierno, los integrantes del Ayuntamiento de Monclova se identifican por su actitud y desempeño; algunos pueden tiene dudas e inconformarse con los puntos de una junta de cabildo, pero apoyar a César Flores, nunca.



LA JUNTA EXTRAORDINARIA SE DIO en medio de la discusión y cuestionamientos, César Flores “El Independiente” encabezó la inconformidad, acusaciones, señalamientos y la petición de declarar inexistente la junta de cabildo.



POR MAYORÍA, 14 A FAVOR y 4 en contra, se aprobó el avance financiero, que algunos ya saben que si la aprueban que bueno y si no también, porque finalmente en el Congreso del Estado se decide.



LOS LETRADOS EN LEYES O con experiencia en el ejercicio público, saben que quien les marca un mal uso de recursos público, es la Auditoría Superior, pero quien los ajusticia, penal y políticamente, es el jefe político en turno.



DE AHÍ QUE EL OTRO regidor independiente, Pedro Magaña, sin experiencia en el servicio público, sin ser político le puso los puntos sobre las “íes” a César Flores, no se trata nada más criticar, de ver lo malo, ser negativo sino de cumplirle al pueblo.



A JALAR QUE PARA ESO les pagan, así que Magaña no sólo pidió le aclararan algunos puntos, sino que le dieran recursos para atender apoyos de deporte.



QUIÉN SABE QUÉ HAGAN LOS demás regidores, pero Magaña el regidor Independiente dice prepara un informe de lo realizado en cien días, cosa que otros no podrán hacer.



ESO DE AJUSTICIARSE A LOS que hagan mal uso de las recursos del pueblo es un decir, tan es así que hay un pueblo tan chico pero tan chico donde se gastaron más litros de gasolina como si fuera agua para el pueblo.



LAS CUENTAS NO DAN POR ningún lado, la alcaldesa Yajaira Reyna tiene en su haber los argumentos necesarios para acabarle el teatro a los caciques del pueblo que siguen dando lata.



ESPERA EL MOMENTO Y LA señal, nada más para que se den una idea, la única gasolinera de Sacramento, propiedad del ex alcalde, cómo es que surtió algo así como 500 mil litros, si su facturación con Pemex dicen otra cosa.



HUACHICOLEO O …. DEL ASCO aquello apesta, Yajaira no tiene necesidad de andar peleando con Silvia Ovalle si con lo que tiene los hace pedazos.