12 Diciembre 2019 04:08:00

¿Un tequila, Felipe?

Alguien que le traiga corriendo un tequila a Felipe Calderón, pues seguramente no se repone del susto por la detención de Genaro García Luna en Estados Unidos. Y no es para menos, pues esa captura nadie se la esperaba.



Se trata del funcionario de más alto nivel que ha sido acusado de estar relacionado con el narcotráfico. Si hablamos de peces gordos, García Luna sería Moby Dick, indudablemente. Hay quienes creen que el que sigue en la lista es el propio Calderón, lo cual me parece muy jalado de los pelos. No obstante, lo que sí es un hecho es que el arresto deja muy mal al expresidente, pues se trata de uno de sus más cercanos e importantes colaboradores.



García Luna fue secretario, pero también fue jefe de la Policía Federal y, sobre todo, fue el perro guardián que servía para espantar a los enemigos del Gobierno calderonista y a los gobernadores de oposición, pues si algo sabía hacer era montar shows para dar supuestos golpes policiacos.



Y si no lo creen, pregúntenle a la secuestradora Florence Cassez, quien salió libre, no porque fuera inocente, sino porque se comprobó que García Luna armó un teatrito con su detención, que incluyó la transmisión en vivo dentro del programa de Loret de Mola.



Lo único que no me cuadra de todo esto es qué papel jugó el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Hay quienes aseguran que pactó con los gringos que apresaran a García Luna, a cambio de echar a Evo Morales y de firmar el nuevo Tratado de Libre Comercio.



Sería bonito creer que eso pasó, pero en realidad creo que, una vez más, los gringos sorprendieron con la detención al Gobierno mexicano, que seguramente estaba comiendo camote.





¡Sálvame, Peje!



Esta temporada de posadas y brindis de fin de año es bastante peligrosa para la seguridad de los esposos, hombre y mujer, pues cualquiera de los dos corre el riesgo de ponerse hasta las manitas, regresar a casa y encontrarse a su pareja echando fuego.



Si acaso te llegas a ver en esta situación, aquí te dejo el: Manual para Salir de Cualquier Peligro Estilo Peje.



Si tu pareja dice:



–¡Mira que hora de llegar! ¡Son las 4 de la mañana!

Tú responde:

–Yo tengo otros datos.

Si te reclama:

–¡Apestas a alcohol!

Tú dile:

–No voy a caer en ninguna provocación.

Si te dice:

–¡Te vieron gastándote todo el aguinaldo en

una cantina!

Tú simplemente di:

–Esa es información falsa de la prensa fifí y chayotera.

Si tu pareja insiste:

–¿Y dónde está el dinero de la quincena?

Tu respuesta debe ser:

–Soy dueño de mi silencio.

Si te amenaza:

–’Ora verás, que te voy a acusar con mi mamá, que tenía razón sobre ti.

Tú contesta:

–¡Al diablo con las

instituciones!

Si te dice llorando:

–¿Entonces no piensas

dejar la fiesta?

Tú dile:

–Lo que diga mi dedito.

Si se queja:

–¡Es que todo mundo ve cómo me tratas!

Tú le dices:

–Voy a hacer una consulta ciudadana para ver si es cierto.

Si dice:

–¡Me dan ganas de

matarte!

Tú defiéndete:

–Abrazos, no balazos.

Y si te advierte:

–Por mi cuenta corre que no vuelves a salir con tus amigotas/amigotes.

Tú responde:

–Me canso ganso.



Ahora sí: a disfrutar las posadas.

¡Nos vemos el domingo!