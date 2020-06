04 Junio 2020 04:09:00

Un virus que come estupidez

Mientras el Gobierno federal no atina a articular una estrategia coherente, efectiva y sobre todo regionalizada para enfrentar la pandemia, este virus de plano ha de estallar en carcajadas.



El Covid-19 tiene un solo objetivo, propagarse y hacer el mayor daño posible, y para ello cuenta con un aliado formidable: la estupidez.



De restringido impacto resultarán todas las medidas que impongan las autoridades, mientras deambulen por las calles ciudadanos que simplemente no entienden el momento que sufrimos.



Comparto una reflexión del exrector de la UNAM, José Sarukhán, que advierte que a lo largo de décadas “no se ha imbuido a los estudiantes, aparte de conocimientos básicos, un sentido de disciplina cívica, de cómo comportarse para el bien de uno mismo, pero también al respeto del bien de los demás”.



El reconocido académico agrega que, y cito: “me temo que vamos a ver una situación que no es nada grata, resultante de la falta de seriedad, de disciplina, de mantenernos en casa, de mantener sana distancia y aplicar medidas de aseo e higiene. Será una indisciplina costosísima, fundamentalmente desde el punto de vista de vidas humanas, pero también económica, social y política”.



Pues sí, el virus tienen un aliado formidable, la estupidez de quienes son incapaces de entender por lo que estamos pasando, esas generaciones de mexicanos que carecen de seriedad y disciplina; que son incapaces de cuidarse a sí mismos y de cuidar a los demás.

Sí, el Covid-19 debe estar muy complacido con semejantes aliados.