17 Enero 2020 04:10:00

Una ayudadita

Estuvieron en Coahuila representantes de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, esto para implementar un sistema de indicadores de acceso a la justicia bajo estándares internacionales, para ello participaron la Secretaría Técnica, la Visitaduría General y personal del Centro de Justicia Penal, pero con lo que no contaban, dijo el Marqués, es con que el evento casi paralizó a los juzgados, por lo que cancelaron audiencias y demás.



Total que en lugar de estar hablando de los derechos humanos, mejor se hubieran traído a alguien que ayudara a optimizar los procesos, porque se supone que el estado ya tiene la oralidad en juicios y deberían estarse dando sentencias en mes y medio a más tardar, y la realidad es que en un área tan sensible como los Juzgados Familiares se tardan un año completito.



Están tan saturados, que según le dijeron al Marqués, los casos se sortean entre un juzgado y otro, y pobre del que le toque uno que ya está al límite. Miguel Mery Ayup, presidente del TSJE, prometió poner orden, pero como que se está tardando.





Que acelere



Le vinieron con el chisme al Marqués, de que uno de los cambios o enroques municipales estará por el área del Instituto Municipal del Transporte, donde manda Sigfrido Macías Pérez, y es que según cuentan, se requiere de una mano realmente dura para enfrentar al pulpo camionero que, entre amagues de alzas y accidentes, no da visos de avanzar y termina siendo un lastre para la operación de la Administración municipal.



Y es que aunque el transporte público pareciera ser el último de los problemas que aqueja a la comunidad, la cosa es que los accidentes, la contaminación y los atorones de tráfico están a la orden del día, y no se diga del transporte especializado, que termina por afectar la actividad industrial.



Total que lo que quiere el Gobierno municipal es poner al frente de esta área a alguien que no solo contenga o frene las intentonas de alzas de tarifas, sino que en verdad acelere en materia de movilidad urbana con proyectos aterrizables y urgentes, pero sobre todo, que dignifiquen la forma en que se trasladan los ciudadanos en esta ciudad, que quiere ser de primer mundo y nomás el pulpo camionero no la deja.





Ecológica



Por cierto que, apenas ayer, el alcalde Manolo Jiménez habló de la probabilidad de que además de los cambios estratégicos en su Gabinete, se originará alguna desbandada por motivos electorales, cuando no tardó en manejarse el nombre de la síndico del Ayuntamiento Lydia María González Rodríguez como una de las primeras candidatas a abandonar el barco por subirse al tren electoral.



Habrá que ver cuál es la aspiración política de la integrante del Cabildo, toda vez que aparte de la repartición de bolsas ecológicas, no se le conoce una gran trayectoria, pero pues tampoco tendrá cola que le pisen y eso ya es una ventaja.





Ellos solos



Ahora sí que no hace falta que sus detractores lo digan, solito el líder estatal de Morena, Guadalupe Céspedes, realiza una gira de trabajo con el único objetivo de hablar con sus militantes que trabajan en el Gobierno federal, para que no trafiquen con los programas sociales como lo han hecho otras administraciones.



Y es que por si no les queda claro a los de la 4T, hay denuncias interpuestas contra funcionarios de la Secretaría de Bienestar ante la Fepade, por usar programas de beneficiarios a favor de la fallida elección interna de dirigentes de Morena, así que hay que cuidar las manos de esas prácticas de manipulación y uso indebido del cargo que tienen y que son heredadas de funcionarios que vienen de otras administraciones.



Así que el llamado es a la cordura y al cumplimiento de los principios del partido, para evitar que vuelva a haber denuncias contra los llamados servidores de la nación, por prácticas corruptas y de manipulación, como ya las hubo el año pasado en Coahuila.





Nombramiento



Jorge Luis Morán Delgado será propuesto como titular de la Unidad local de Inteligencia Financiera, a efecto de que encabece un organismo independiente que vincule Finanzas, Registro Público de la Propiedad, Secretaría de Seguridad Pública, Fiscalía General del Estado y acceso a todas las bases de datos, con el fin de indagar el origen ilícito de recursos y combatir el eje financiero que sostiene a la delincuencia organizada.



Apenas se escuchó su nombre, no tardaron en hacer eco los señalamientos que persiguen a quien fuera titular de los centros penitenciarios del estado, exalcalde interino y otros escaños en el servicio público, donde se le acusó de no acreditar los exámenes de control y confianza, y también de que la megafuga de reos en Piedras Negras ocurrió cuando era secretario de Seguridad Pública.



Como se recordará, en tiempos del exprocurador de Justicia, Homero Ramos Gloria, Coahuila fue uno de los estados que quedó fuera de la instrumentación de las unidades antilavado de dinero, dicha unidad fiscal que trabajaría sobre cuestiones de movimientos financieros estaba presuntamente vinculada al Sistema Nacional de Seguridad, pero nunca se supo nada de ella. Era una unidad pequeña, aseguraba Ramos Gloria por allá del 2013.



Según el convenio marco mediante el que se consolidó esta política, solamente Campeche, Colima, Guerrero, Nuevo León, Tabasco, Aguascalientes, San Luis Potosí, Yucatán, Morelos, Zacatecas, Jalisco y el Estado de México firmaron el acuerdo en el que las entidades para impulsar la tipificación local de dos delitos: operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo y establecer mecanismos para así obtener beneficios económicos de los bienes incautados a la delincuencia.





En la mira



Y en cuanto se movieron las aguas políticas en el magisterio ya saltó que la Fiscalía Anticorrupción tiene en la mira al secretario general de la Sección 5 del SNTE, José Luis Ponce Grimaldo, a grado tal que ya empezó el desfile de miembros de esta Sección del SNTE para declarar al respecto y no por una, sino por varias carpetas de investigación.



Se ha citado a declarar a trabajadores de la Sección y se desahogan los actos de investigación necesarios. Vaya, vaya, dijo el Marqués, a ver si ahora sí logran enjuiciar a algunos de los que han lucrado con los fondos del magisterio durante tantos años.



Ahora que esto solo sería el cierre de las auditorías al fondo de ahorro y al de préstamos de la Sección 5, en donde los desfalcos han afectado directamente a sus agremiados, por lo que se anticipa que la Fiscalía Anticorrupción genere, como ya lo ha hecho en otras ocasiones, sendas denuncias penales buscando sancionar a los responsables.