03 Enero 2020 04:07:00

Una carta histórica (I)

(Traducción mía, quizá no perfecta, pero mejor que la traducción hecha por el sitio oficial de la Casa Blanca).Esta carta probará ser importantísima, creo, para la historia del futuro inmediato del planeta. Algunos párrafos seleccionados por mí.Carta del presidente Donald J. Trump a la presidenta de la Cámara de Representantes. 17 de diciembre de 2019Estimada Señora Presidenta: Escribo para expresar mi protesta más fuerte y poderosa contra la cruzada de juicio político partidista que persiguen los demócratas en la Cámara de Representantes. Esta acusación representa un abuso de poder sin precedentes e inconstitucional, inigualable en casi dos siglos y medio de historia legislativa estadunidense. Los Artículos de Acusación no son reconocibles bajo ningún estándar de teoría constitucional, interpretación o jurisprudencia. No incluyen delitos, delitos menores ni delitos de ningún tipo. ¡Has abaratado la importancia de una palabra muy desagradable: impeachment!Al proceder con tu destitución inválida, estás violando tus juramentos del cargo, estás rompiendo tu lealtad a la Constitución y estás declarando una guerra abierta contra la democracia estadunidense. Te atreves a invocar a los padres fundadores en la búsqueda de este esquema de anulación de elecciones; sin embargo, tus acciones rencorosas muestran un desprecio ilimitado por la fundación de Estados Unidos y tu conducta atroz amenaza con destruir lo que nuestros fundadores prometieron construir.Tu primera acusación, ‘Abuso de poder’, es una invención de tu imaginación completamente falsa, sin mérito y sin fundamento. Cada vez que hablo con un líder extranjero, pongo los intereses de Estados Unidos primero, tal como lo hice con el presidente Zelensky. Tú sabes muy bien que el vicepresidente Biden usó su oficina y mil millones de dólares de ayuda estadunidense para obligar a Ucrania a despedir al fiscal que estaba investigando a la compañía que pagaba a su hijo millones de dólares. Biden se jactó de ello en video. Declaró abiertamente: ‘Dije: ‘No recibirás los mil millones de dólares’... Los miré y dije: ‘Me voy en seis horas. Si el fiscal no es despedido, no obtendrás el dinero’. Bueno, el hijo de puta fue despedido’. Ahora estás acusándome falsamente de hacer lo que Joe Biden ha admitido que realmente hizo. La segunda acusación, ‘Obstrucción del Congreso’, es absurda y peligrosa. Los demócratas tratan de destituir al Presidente de los Estados Unidos, debidamente elegido, por afirmar los privilegios constitucionales que han sido reivindicados de manera bipartidista por las administraciones de ambos partidos a lo largo de la historia de nuestra nación.Todos saben lo que realmente está sucediendo. Tu candidata perdió las elecciones en 2016 de modo apabullante, pero tú y tú partido nunca se han recuperado de esta derrota. Has pasado tres años consecutivos intentando anular la voluntad del pueblo estadunidense y anular sus votos. ¡Ves a la democracia como tu enemigo!Speaker Pelosi, tú admitiste que el esfuerzo de juicio político de tu partido se lleva a cabo desde hace ‘dos años y medio’. Diecinueve minutos después de que hice el juramento del cargo, el Washington Post publicó una nota titulada ‘La campaña para enjuiciar al presidente Trump ha comenzado’. Menos de tres meses después de mi toma de posesión, la representante Maxine Waters declaró: ‘Voy a luchar todos los días hasta que sea destituido’. Los demócratas de la Cámara presentaron la primera resolución de juicio político contra mí a los pocos meses de mi toma de posesión, por lo que fue una de las mejores decisiones: el despido de James Comey, uno de los policías más sucios que nuestra nación haya visto. Una congresista despotricante y furiosa, Rashida Tlaib, declaró pocas horas después de que asumió el cargo: ‘Vamos a acusar al ‘motherf****r’. Este juicio político no tiene nada que ver con Ucrania. ¡Solo tiene que ver con tu intento de deshacer las elecciones de 2016 y robarte las elecciones de 2020!Adam Schiff hizo trampa y mintió en toda su carrera, incluso llegando a inventar fraudulentamente mi conversación con el presidente Zelensky de Ucrania y ‘leer’ este lenguaje de fantasía al Congreso como si fuera dicho por mí. Sus desvergonzadas mentiras y engaños son una de las principales razones por las que estamos aquí hoy.