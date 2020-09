Una cosa es el pleito…

18 Septiembre 2020 04:10:00

No llegaron a nada, pero lo menos que deben hacer es aventar la toalla. La reunión de los senadores Armando Guadiana Tijerina, de Morena, y Verónica Martínez García, del PRI, con el jefe de la Oficina de la Presidencia, Alfonso Romo, no rindió los frutos que esperaban los propios dirigentes empresariales, como Rolando Rivero, de Canacintra, que también participaron en el encuentro, en Monterrey.



Pero si algo quedó claro en la reunión de este jueves en la capital regiomontana, es que del lado de Coahuila nadie puede dar cuartel y la única meta enfrente es convencer a la 4T de que una cosa es su pleito con Alonso Ancira, y otra la economía de las familias que dependen de la siderúrgica.





Al quinto piso



Si lo ve, felicítelo, si no, mándele saludos, porque con agenda llena, pendientes por resolver, como el tema del presupuesto de gasto público para el siguiente año, y a ratos con un ojo al desarrollo de los procesos electorales para diputados locales, este año, y alcaldes, el próximo, andará este viernes el gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís, a manera de festejo por su cumpleaños número 50.



Eso sí, el Mandatario se dará tiempo para ponerle pausa a la agenda y dejarse apapachar, aunque sea por momentos, por la familia.





De ocurrencia, a pesadilla



De quien ya no se sabe con quién juega, es Óscar Flores Lugo, mejor conocido como “La Pólvora”, quien, por cierto, tiene varios pendientes por saldar en la Auditoría Superior del Estado de Coahuila y todavía no borra de la mente de los sambonenses cuando, siendo Alcalde, cayó preso, en completo estado de ebriedad, al querer liberar de las celdas a su cómplice de parranda.



Se supo que hace días, “La Pólvora” facilitó un video del candidato Abdala, quien convivía con su familia en Cuatrociénegas, lo cual no tiene nada de malo, si no es porque el exalcalde priísta lo compartió con el candidato del PAN, con la evidente intención de sacarlo de contexto y meter en apuros al Revolucionario Institucional.



Lo cierto es que el Distrito 4 ni siquiera está competido y todo apunta, según los enterados, a que con la mano en la cintura se lo llevará el sampetrino Jorge Abdala.



Lo cierto es que en el interior del PRI queda “la gran idea” de Flores Lugo para hacer travesuras. A ver si la ocurrencia no se le convierte en una pesadilla.





Expediente virtual



Un millón de pesos y mucho esfuerzo de por medio serán suficientes para que a partir del 30 de septiembre Coahuila cuente con el mecanismo de expediente virtual, para el desarrollo de juicios en materia civil y familiar.



La presentación del programa está casi lista y en breve la dará a conocer el magistrado Miguel Felipe Mery Ayup, presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado.



La idea, nos comentan, es garantizar la aplicación de la justicia pronta, expedita y puntual por parte de los jueces y magistrados, aún y con las condiciones que marca la pandemia del Covid-19.



Entre menos se acerquen los justiciables y abogados, a los juzgados y tribunales, mucho mejor, pues con ello se despeja el riesgo de contagio.





No hay entusiasmo



En donde andan en busca de nuevo integrante, es en el Consejo de Participación Ciudadana de Coauila (CPC). El problema es que cada día los ciudadanos se interesan menos en participar en ese tipo de proyectos ,y eso lo saben en el organismo que por lo pronto encabeza Lourdes de Koster López.



Mientras tanto, la Comisión de Selección del Consejo de Participación Ciudadana del Sistema Anticorrupción del Estado se reúne este viernes, para dar a conocer pormenores de la convocatoria.





Las de Caín



Y a propósito de la reunión de los senadores con Alfonso Romo, el que sufrió las de Caín para llegar a tiempo al encuentro, fue Armando Guadiana Tijerina. Justo cuando el legislador morenista viajaba a Monterrey, un tráiler pipa cargado con más de 20 mil litros de tequila volcó sobre la pista y bloqueó el tránsito de vehículos.



Pero, contra viento, marea y tequila derramado, el legislador coahuilense llegó. Para esto, se aventó a pie buena parte del trayecto, hasta llegar al otro lado de la caseta de peaje, en donde lo esperaba el vehículo que finalmente lo llevó al sitio de la reunión.



Cuando se quieren hacer las cosas, se hacen, y de eso se dejó constancia este jueves.