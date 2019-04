13 Abril 2019 03:10:00

Una cosa es querer, otra poder

UNA COSA ES QUERER, OTRA poder, pero si no se sabe y sus cuates de la política no le informan a Jericó Abramo Masso en qué condiciones se encuentran los asentamientos irregulares de Frontera, van a surgir conflictos sociales.



LA COLONIA DIANA LAURA AÑOS tiene de no poder legalizarse por existir varios dueños, aunque el Secretario de Vivienda y Desarrollo Territorial decidió reunirse solo con el doctor José Alberto Cárdenas como único y legitimo dueño.



SALTARON LAS HIJAS DEL DIFUNTO Chuy Solís, la manifestación en Presidencia Municipal en reclamo de la propiedad sectores 3 y 4, que dicen pertenece a su padre y como legítimas herederas reclaman.



DANAE SOLÍS DIJO NO PUEDE haber escrituración porque ellas como propietarias no fueron tomadas en cuenta y el Dr. Cárdenas no es el dueño, así que interpondrán recursos legales y se manifestarán las veces que sean necesarios.



ALGUIEN NO LE INFORMÓ BIEN al secretario Jericó Abramo, dicen que cuando su campaña a Senador, a unos acercó, a otros entregó el billullo y a los le ayudaron ni las gracias les dio… ahora ni el saludo cuando viene.



LAS DOÑAS FACEBOOKERAS SIN QUEHACER ahora tendrán que ocuparse de algo para sacar ingresos luego que por andar reclamando derechos a sus maridos los despidieron de Gunderson.



MEDIA DOCENA DE OBREROS CON hasta 8 años de antigüedad fueron despedidos por culpa de sus liosas mujeres que habían armado el grupo de esposas que estaban a la expectativa de cuánto y cuándo sería el pago de utilidades.



LOS COMENTARIOS EN LA RED social circularon y llegaron hasta la oficina de Recursos Humanos de la empresa, que no la pensó dos veces y se deshizo de los obreros que ni supieron porqué del despido.



NO FALTÓ QUIEN LES DIJERA “ahí síganle de ociosas en el Facebook”, afectando el empleo de sus maridos, y es que coincidentemente sólo las parejas de esas mujeres fueron despedidos.



CASI PENA CAPITAL SERÁ TODO indicio de inconformidad sobre el tema de las utilidades no quieren vivir lo movimientos obreros de otros años azuzados por afines a Napoleón Gómez.



LAS REPERCUSIONES A EMPRESAS FUERON millonarias y la imagen al exterior ahuyenta a nuevos inversionistas, de ahí que se firmara el Pacto Laboral que más bien es un frente contra Napoleón Gómez Urrutia.



SE LE HIZO FÁCIL PRESUMIR que podrían pagar 40 mil pesos de utilidades y ahora los obreros de Teksid exigen que les cumplan para eso tienen al líder minero Napoleón Gómez que les ofreció ponerse bravo con los patrones.



LES RONDA LA AMENAZA DE huelga, según anuncian los del Sindicato Minero.



LA EMPRESA MAXION INMAGUSA NO quiso arriesgar su estabilidad laboral ni a corto, mediano y menos a largo plazo, se anticipó a los acontecimientos y amparada en la ley entregó hasta 60 mil pesos de utilidades.



YA SABRÁN COMO ANDAN LOS obreros locos de contentos, sobre todo porque no hubo necesidad de intermediarios sindicales ajenos a la empresa o de hacer cualquier otro mitote.



EL ESTÁTE QUIETO DE AHMSA, repartirá 119 mdp en utilidades entre las diversas empresas para sus 20 mil trabajadores que laboran en el corporativo.



EL SINDICATO DEMOCRÁTICO FUE INFORMADO del monto de la derrama, aunque no hablan de cantidades individuales.



LOS AFINES AL SINDICATO MINERO de Napoleón Gómez reclaman el pago de 40 mil pesos de utilidades, les hicieron la cuenta y eso les dijeron que alcanzan y si no pues a exigir por diversas formas.