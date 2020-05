06 Mayo 2020 04:09:00

Una crisis de terror

No nos equivoquemos: una cosa es la retórica optimista y apapachadora de Andrés Manuel, basada en sus deseos y “otros datos”, y otra los escenarios que proyectan los propios funcionarios de la 4T.



El Presidente quiere mantener las cosas en calma y por eso insiste en que habremos de salir bien librados de la presente crisis sanitaria y la que crece en forma paralela, la económica, pero en la Secretaría de Economía saben que lo que viene no tiene precedente: será una crisis verdaderamente de terror.



Solo para referir un ejemplo, el subsecretario de Industria, Comercio y Competitividad de la Secretaría de Economía, Ernesto Acevedo, advierte sin ambigüedades, que el tamaño de la crisis económica que se avecina es inédito y que puede rebasar esos 19 meses que en promedio tarda el país en recuperarse de episodios recesivos.



En términos llanos, lo que nos dice el funcionario de la 4T es que una vez superada la etapa crítica, tal vez en un mes, el país tardará al menos otros 19 meses en recuperarse de los impactos económico-financieros que dejará la pandemia.



Dice Acevedo: “la magnitud de la recesión va a ser inédita, de un tamaño que no hemos visto en la historia reciente, básicamente porque en esta ocasión se han distorsionado las cadenas globales de valor, algo que nunca antes se había experimentado y cuyo impacto es demoledor, no solo para México, sino para el mundo entero”.



Así que prepárese, como pueda, que una vez sorteada la amenaza sanitaria, deberemos enfrentar como país, como sociedad, la peor crisis económica que hayamos experimentado.



Sí, aun nos falta mucho para salir de esto, y el camino que se avizora implicará grandes esfuerzos y sacrificios para regresar, si todo sale bien en los primeros meses del 2022, a la “normalidad” que teníamos antes de que nos golpeara la pandemia.