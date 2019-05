06 Mayo 2019 04:10:00

Una de magistrados

Que el principal interesado en el rumor sobre la salida de Miriam Cárdenas Cantú de la presidencia del Tribunal Superior de Justicia del Estado y su eventual relevo por parte de Miguel Mery Ayup, presidente de la Sala Regional Laguna, es el también magistrado Jesús Gerardo Sotomayor Garza.



Suena lógico, nos señalan, pues con ello el decano abogado mataría dos pájaros de un tiro: por un lado, merma el liderazgo de Mery Ayup al hacer creer que llegaría a la presidencia del Tribunal debido a su cercanía con el gobernador Miguel Riquelme, y por el otro, echa humo y jala la marca a las investigaciones por el megafraude con los contratos de créditos del Infonavit, de lo que al parecer tiene mucho que informar. ¡Entre magistrados te veas!



Que no se distraiga

Representantes de los colectivos Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Coahuila y México (Fuundec-M) y Familias Unidas en la Búsqueda y Localización de Personas Desaparecidas, se trasladaron a Piedras Negras para tratar de entrevistarse con el presidente Andrés Manuel López Obrador, pero quedaron en el intento, pues la Ayudantía que hace las veces del desaparecido Estado Mayor Presidencial ni siquiera los dejó acercarse.



Desde lejos, Diana Iris García, Ariana García Bosque, entre otras integrantes de los colectivos, pidieron al tabasqueño que concentre los esfuerzos de la Cuarta Transformación en la búsqueda de los desaparecidos y considere al fenómeno como tragedia nacional y crímenes de lesa humanidad. A ver si resulta.



Muy mal parado

Muy mal parado quedó Evaristo Lenin Pérez Rivera, en Ciudad Acuña. Resulta que durante el recorrido del fin de semana por Coahuila, el presidente Andrés Manuel López Obrador se refirió a “un gran hombre” que conoció hace tiempo en la Ciudad de México en la lucha sindical.



Recordó que precisamente era originario de esa frontera y aclaró que se refería a don Evaristo Pérez Arreola, exlíder del Sindicato de Trabajadores de la UNAM y fundador del partido estatal Unidad Democrática.



Hasta ahí, todo bien, el problema vino cuando ni el Presidente, ni los secretarios de Estado, ni el gobernador Miguel Riquelme, nadie, se refirieron al diputado federal Pérez Rivera, cuando para muchos, luego de que en los discursos se recordó a su padre, la referencia era obligada, pero no se dio… Algo anda mal en Ciudad Acuña y en la UDC; el papá muy reconocido y el hijo, literalmente pasó desapercibido. Lenin acarreó porra para que lo alabaran, y al parecer la medida no gustó.



Echarle tierra

Ayer le comentábamos que Javier Aldrete pone en tela de duda el nombramiento de Reyes Flores Hurtado como superdelegado y único representante del presidente Andrés Manuel López Obrador en Coahuila, pues un día sí y otro también presume haber quedado como mandamás en la delegación del Infonavit.



Ahora nos comentan que Aldrete, quien en los tiempos de Enrique Peña Nieto llegó a la Dirección Administrativa del Infonavit en Coahuila con el padrinazgo del exgobernador, exsecretario de Agricultura y exembajador de México en España, Enrique Martínez y Martínez, pretende echarle tierra al caso del empleado de la Subdelegación en Torreón que agredió a golpes a un usuario que acudió a las oficinas a pedir información sobre un trámite.



Nos aseguran que el propio Aldrete y el gerente de las oficinas en La Laguna, Marcos Ríos Barrón, intentaron sobornar al afectado para que no denunciara, ni volviera a tocar el tema pero no tuvieron éxito.



Se quedan sin ‘luz’

Para tener en cuenta: en la Cuarta Transformación hay a quienes no se les da cumplir con obligaciones, como el pago de servicios. Es el caso de algunos municipios de Coahuila en donde son Gobierno, como Matamoros y Francisco I. Madero.



Resulta que la Comisión Federal de Electricidad les cortó el suministro de energía eléctrica por falta de pago.



Al parecer los alcaldes Horacio Piña Ávila y Jonathan Ávalos Rodríguez, creyeron que navegar en las aguas de la 4T incluía la posibilidad de no pagar la luz, pero se equivocaron y desde el martes están sin ese servicio las bombas para pozos y distribución de agua potable.



En Matamoros como en Francisco I. Madero los ciudadanos aseguran que los alcaldes “morenistas” andan más en la grilla y en negocios personales, que en prioridades como garantizar energía eléctrica, agua y alumbrado.



Nos escriben…

A propósito de los festejos por el Día del Trabajo en la Confederación de Trabajadores de México, y de la rifa de vehículos y electrodomésticos por parte de su dirigente en Coahuila, Tereso Medina Ramírez:



¡Ah qué Tereso Medina tan espléndido! Pero, ¿el costo de las rifas sería de su bolsillo? ¿O de las aportaciones de los propios obreros a sus sindicatos? Pero ni pío dijo respecto al despojo de las viviendas a trabajadores llevado a cabo por despachos en contubernio con integrantes del Poder Judicial del Estado.