08 Junio 2020 04:07:00

¿Una Esperanza?

Poplawsky: El doctor Vladimir Zelenko parece ser de los pioneros en este tratamiento. Dice que su objetivo es que sus pacientes no entren al hospital, que no los intuben (respirador) y sobre todo que no se mueran. En el vídeo explica las dosis que él emplea. https://player.vimeo.com/video/404252524 El mismo doctor Poplawsky añade en otro ‘imeil’: “Covid-19, diagnóstico equivocado. Esto cambia la jugada, ya no se requieren tantos respiradores en la unidad de cuidados intensivos, que de cualquier manera de 7 a 9 de cada 10 pacientes que ponen en los respiradores se mueren.Y cita: “Última Hora. Sobre el coronavirus: Al parecer a nivel mundial se ha estado atacando mal dicha enfermedad. Gracias a las autopsias efectuadas por los italianos se demostró que no es neumonía sino es coagulación intravascular diseminada (trombosis).“Entonces la forma de combatirlo es con antibióticos, anti-inflamatorios y anticoagulantes. Se están cambiando los protocolos aquí desde el mediodía. Según la información valiosa de los patólogos italianos, nunca se necesitaron los ventiladores, ni en la unidad de cuidados intensivos. Si esto es cierto para todos los casos, estamos a punto de resolver el problema más pronto de lo previsto”.Más IdeasEl paisano Guillermo Osuna Hi ilustra que la cosecha de propuestas continúa: “Ahora traen de moda el Ivexterm, un medicamento que se utiliza, entre otros usos, para el combate de los piojos en los humanos.“Según esto, lo están utilizando con éxito en Australia. El caso es que aquí en Mazatlán, ya quedó en el estatus de agotado”. Otro tanto dice de la hidroxicloroquina: “La demanda de este medicamento, el hydroxychloroquine, ha metido en un predicamento a los que sufren de lupus, ya que en las farmacias, por lo menos las de Mazatlán, lo declaran como agotado”.NivaquineEl Jaime, que tiene un doctorado en oceanografía: “Yo acabo de ver en France 24 las noticias francesas Internacionales. Dicen que en Senegal se está utilizando con éxito el medicamento Nivaquine, la hidroxicloroquina, que es el mismo que se utilizaba cuando mi esposa vivía en Costa de Marfil para protegerse del paludismo, hace más de 50 años.“Según el presidente de la Republica del Senegal sí funciona y estaba diciendo que han tenido muy pocos casos de Covid-19 en Senegal (¿será cierto?). En Francia el Dr. Raoult en Marsella, lo está probando con éxito, pero ha tenido mucha oposición”.SobrevivenciaUn amigo de larga data me manda esta reflexión impepinable: “Survival of the fittest es un mecanismo de la naturaleza para depurar las especies. Este mismo fenómeno servirá para depurar organizaciones. Si por alguna razón no estamos en el grupo de ‘fittest’ pues mala suerte, estuvimos ahí por mucho tiempo. Cumplo 70 en junio y ha sido una buena y larga fiesta. Espero algunos años más pero algún día se va a acabar”.EstadísticasHay aproximadamente 8 muertes por cada mil personas cada día. Por lo tanto:• 151 mil 600 personas mueren cada día.• 6 mil 316 personas mueren cada hora.• 105 personas mueren cada minuto.• Casi dos personas mueren cada segundo.• 55.3 millones de personas mueren cada año.¿Deprimente? Bueno, nace mucho más gente de la que muere. Por eso hay una explosión demográfica.Muertes¿Cuántas muertes ha causado ‘el bichito’ según la muy dudosa OMS de la ONU? En su reporte diario número 85 del 15 de abril dice que van 123 mil 10 fallecimientos. Entre 85 días, igual a un promedio de 1 mil 447. O sea, incluso con las cifras muy infladas de la OMS, muuuuuy lejos del promedio diario de 151 mil 600 (menos del 1%). No digo que cada muerte no sea una tragedia, pero es inevitable morir eventualmente.OooommmmRecuerda meditar cuanto puedas, cuando puedas. Excelente introducción a la meditación, y cómo entrar en paz y relajación: http://www.todo-mail.com/content.aspx?emailid=2581