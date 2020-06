01 Junio 2020 04:07:00

Una huella anómala

Esta nota parece una ilustración de la maldición española “¡Que te den por cu...!”: https://www.cnet.com/es/noticias/inodoro-inteligente-reconoce-ano-invento-stanford-sanjiv-gambhir/ “Este inodoro inteligente reconoce tu ano y te dice si estás enfermo. En la Universidad de Stanford se desarrolla un inodoro que recopila datos para el análisis de orina y heces, mediante las huellas dactilares y anales.“Los inodoros del futuro nos darán más información de la que vemos a diario. O al menos eso esperan los científicos con ‘el inodoro inteligente’, un invento que nació en la Universidad de Stanford y que promete resguardar tu salud.“Según un estudio, publicado el 6 de abril en la revista Nature Biomedical Engineering, un equipo de científicos está trabajando para que cada vez que deposites lo que te sobra del cuerpo, se examinen tus heces y orina. Y es aquí donde viene lo bueno: se usarían las huellas dactilares o anales para recopilar información, que se subiría a la nube. Una vez allí, doctores y pacientes podrían discutir los resultados.“‘El inodoro inteligente es la manera perfecta de aprovechar una fuente de datos que generalmente se ignora, y el usuario no tiene que hacer nada diferente’, dijo el investigador principal del estudio, Sanjiv Gambhir, en un comunicado.“En el artículo publicado en la revista Nature, se especifica cómo funciona: ‘El inodoro inteligente funciona de manera autónoma al aprovechar los sensores de presión y movimiento. Analiza (nunca mejor empleado este verbo) la orina del usuario mediante un ensayo colorimétrico estándar de atención, que rastrea los valores rojo-verde-azul de las imágenes de las tiras de análisis de orina, calcula la tasa de flujo y volumen de orina usando la visión por computadora como un uroflujómetro’. “La uroflujometría es un examen que mide el volumen de orina eliminada del cuerpo, la velocidad a la cual se elimina y el tiempo que toma la eliminación. En cuanto a las heces, según el estudio, el inodoro las clasifica de acuerdo con la escala de Bristol, que define si una persona tiene estreñimiento o diarrea, por ejemplo.“‘Sin embargo, este sistema que fue probado con 21 personas, tiene su talón de Aquiles, porque un sujeto que usa un inodoro puede olvidarse de descargar sus desechos. Incluso, muchos inodoros actuales no necesitan que bajes la palanca u oprimas un botón, porque se activan y desactivan automáticamente.“De pasar esto, tu huella dactilar no sería registrada. Es aquí donde entra su hermana, la llamada huella anal. Aunque te estés riendo al leerlo, resulta que sí, que la imagen de nuestro ano es irrepetible y si se escanea, una vez que te sientas en el inodoro, se facilita el proceso para la identificación.“‘El objetivo es proporcionar datos de salud precisos e individualizados, por lo que necesitamos asegurarnos de que el baño pueda discernir entre los usuarios. Sabemos que parece extraño, pero resulta que la huella anal es única’”, dijo Gambhir.En la jerga coloquial mexicana, algo “culero” es algo feo, de pobre factura o de mala calidad. Habría que añadirle esta otra acepción, supongo.Lombardía“Sobre Lombardía y los enfermos, comenta mi hija Paola (que vive en Italia desde hace 32 años y vivió en Milán 8 años): ‘Interesante la conexión entre el asbestos y la enfermedad, pero no se si es verdaderamente relevante. Lombardía es la región más populosa de Italia.“Ahí llegaron los chinos acaudalados para la semana de la moda, semana en que la ciudad y las muchedumbres en la feria están a tope. De ahí a poco en Bergamo el partido Atalanta-Valencia con el cual cientos de españoles se llevaron el virus para España, y la difusión exponencial. No me sorprendería que ninguna de las explicaciones que andan por ahí fuera la correcta. Solo se que no se nada’”.OooommmmRecuerda meditar cuanto puedas, cuando puedas. Excelente introducción a la meditación, y cómo entrar en paz y relajación: http://www.todo-mail.com/content.aspx?emailid=2581