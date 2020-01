10 Enero 2020 04:08:00

Una instancia no hace una inocencia

F ue una decisión de un tribunal que ha decretado inocente al exalcalde López Villarreal... -dejemos en claro que fue un tribunal local



A“Ternurita” le declaran inocente los magistrados que aún son de la gente... -No descartemos un acuerdo, ¡con algún admirador que algo le conviene!



L o que llama la atención del caso, es la indiscreción que se hizo en “redes”, pues era “que pase inadvertido”... ¡para que no se beneficie ningún partido!



L ourdes -muy a su estilo- salió presumiendo la sentencia, en favor de su marido Chilo



O jalá sepan, abogados y defendidos, que hay instancias judiciales que no respetan ni a cuates, ni a aspirantes, ni a familiares...