01 Marzo 2020 04:05:00

Una ley para la gestión integral de nuestras costas

Queridas amigas y amigos, esta semana quiero compartirles con sincera satisfacción, que el jueves presenté una iniciativa para crear la Ley General para la Gestión Integral y Sustentable de las Costas Mexicanas, a la que se sumaron diversos legisladores.



Esta iniciativa, es resultado de un enorme trabajo de participación ciudadana, en la que, a lo largo de una década, coincidieron destacados académicos y expertos que pudieron identificar los puntos nodales, en los que se requiere la regulación, pero con una visión integral.



Hablar de desarrollo sustentable, es hablar de la relación entre naturaleza y sociedad, en una dimensión social, económica y cultural, teniendo como punto de partida su complejidad, atendiéndose al mismo tiempo, un proceso de cambio de mentalidad en los individuos, lo que no sucede ni sucederá por generación espontánea, sino a través de ejercicios interdisciplinarios que respondan a las problemáticas que debemos enfrentar ante el cambio climático y la conciliación, entre la naturaleza y la sociedad, de ahí la satisfacción que les comparto, ya que en este ejercicio, no solo ha coincidido la voluntad política sino la visión integral y sustentable para el manejo de nuestras costas.



Son 17 estados de la República los que poseen costas, 156 municipios con frente litoral, la riqueza natural de México, lo coloca en una posición privilegiada al colindar con dos océanos, el Pacífico y el Atlántico, para darnos una idea del potencial productivo en nuestras costas, hay que decir que la población asentada en los estados costeros supera los 47 millones de habitantes.



En consecuencia, el contar con más de 7 mil kilómetros de costa, le permite al país, contar con un detonante económico y comercial que deriva en diversas actividades de desarrollo, como el del sector turístico, esto conlleva la mejora en las condiciones de vida y el bienestar de la población, sus bienes y patrimonio con esquemas de prevención de riesgo, buscando disminuir la vulnerabilidad de la infraestructura, incentivando al mismo tiempo las actividades económicas de las zonas costeras, con la finalidad también de una presencia creciente en los mercados y en las diferentes esferas económicas.



En cuanto a la actividad y flujo comercial, hay que decir que México cuenta con una infraestructura portuaria que contabiliza 117 puertos y terminales habilitadas, en los que, la carga se concentra en 16 puertos comerciales, entre los que destacan el de Manzanillo, Lázaro Cárdenas, Altamira y Veracruz, que operan el 96% de la carga contenerizada.



A grandes rasgos, esto nos permite observar la necesidad de contar, no solo con estrategias que nos permitan eficientar los servicios municipales, que garanticen –por ejemplo– las medidas de protección civil que se requieren, en función de la cantidad de habitantes en riesgo, así como la sostenibilidad en los sistemas urbanos costeros, cuidando de su funcionalidad.



Actualmente se cuenta con la Comisión Intersecretarial para el Manejo Sustentable de Mares y Costas (Cimares) que, en conjunto con el ordenamiento en materia de medio ambiente, se da a la tarea de dar cauce a la gestión integral en las costas, considerando la autonomía de las entidades y municipios costeros, si bien este ha sido un esfuerzo valiosísimo, es tiempo de contar con un instrumento normativo, en el que se disponga en principio, la concurrencia y coordinación de los tres órdenes de Gobierno, de ahí que se trate de una Ley General.



Por eso se ha previsto la declaratoria de Zona Costera, como la unidad de gestión que comprende la superficie, declarada de manera conjunta y coordinada por la Federación, los estados y municipios costeros, al mismo tiempo se prevé la creación de la Comisión Nacional Costera, que tiene por objeto la conjunción de esfuerzos, instancias, instrumentos, políticas, servicios y acciones institucionales para desarrollar, favorecer e impulsar las actividades productivas, pero previendo la protección, conservación e incluso restauración de las costas, contribuyendo así a frenar la erosión y la degradación ambiental.



Por lo que no me queda sino agradecer las generosas aportaciones plasmadas en esta iniciativa de Universidades, Sociedad Civil, Estados costeros y especialistas en la materia, lo que nos permite colocar a México a la vanguardia en materia de legislación ambiental.