20 Febrero 2019 03:10:00

Una lucha sindical tan dispar

UNA LUCHA SINDICAL TAN DISPAR: El rescate de cuerpos se ofrecía en la Región Carbonífera por Napoleón Gómez Urrutia; en otro extremo de Coahuila, la demanda del rescate de la industria del acero por CTM y el Sindicato Democrático, de Ismael Leija ante AMLO en su visita a Saltillo.



DOS POSICIONAMIENTOS QUE MARCAN LA particularidad de cada representante sindical, un interés un tanto particular, los apasionados de cada uno defenderán la postura, aunque al final los afectados son obreros que si cumplen con su jornada



EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA, Andrés Manuel López Obrador estuvo en Coahuila, acompañado de su esposa llegó al 67 Batallón de Infantería donde presidía la celebración y donde era esperado por grupos de manifestantes.



LA COMISIÓN DE OBREROS ENCABEZADA por Tereso Medina y el diputado, Jesús Berino Granados por el Sindicato Democrático, Ismael Leija y sus obreros.



LAS PORRAS SE DEJARON ESCUCHAR “Obrador amigo, no al acero Chino”, “Obrador amigo el Democrático está contigo”, “Democrático presente apoya al Presidente” y los gritos de “Señor, señor ayúdenos con los aranceles para el acero chino”.



EL PRESIDENTE QUIEN VIAJABA EN un vehículo a baja velocidad, con los vidrios de las ventanas abiertas, escuchó las demandas, recogió papeles de los manifestantes pero nunca detuvo ni descendió del vehículo.



LA OTRA DEMANDA DE LOS manifestantes fue la reapertura de estancias infantiles y el rechazo al basurero tóxico de Arteaga, por ahí estuvo Reyes Flores su representante pero al menos para los inconformes no les resulta un interlocutor efectivo.



AL OTRO EXTREMO COAHUILA, EN Nueva Rosita lugar tan emblemático para él líder del Sindicato Minero, Napoleón Gómez Urrutia donde 13 años la explosión de la mina y las circunstancias lo hizo salir huyendo del país.



UN HECHO QUE NO SE le olvida, aunque se lo diga en privado 100 veces y los repita en público cada vez que toca el tema, fue una feroz persecución dijera y sobrevivió gracias al amparo de los canadienses y regreso gracias a AMLO.



SU REGRESO AYER FUE TRIUNFAL, se solidarizó con las viudas de Pasta de Conchos se comprometió el rescate de los cuerpos que quedaron ahí atrapados y a que esa mina no vuelve a operar.



NAPO DIRÁ QUE NO GUARDA rencor, ni cobrará venganza pero acusó a todos sus detractores, ex funcionarios, ex presidentes y a los empresario Germán Larrea, de Grupo México, y Alonso Ancira de AHMSA.



SE LE FUE A LA yugular a Ancira, al decir que era chantaje la postura de despedir trabajadores de AHMSA, que lucharía por la protección por la aplicación de aranceles contra acero asiático si respetaban los derechos de los trabajadores.



Y LE ATIZÓ AL PLEITO, lo acusó de seguir explotando gente, corrompiendo trabajadores, pagando desplegados… de buenas que ni es rencor ni venganza.



EL LÍDER MINERO LLEGÓ MUCHO más custodiado y protegido a Rosita que el Presidente de la República, dicen que camioneta blindada, pero vino.



PRESUMEN QUE LA SECRETARÍA DE Trabajo les ordenó a los del Sindicato Democrático no crear conflicto o les iría mal, lo cierto es que fueron a Saltillo a pedir clemencia de AMLO para contra el acero chino.



YA MERITO, SEGÚN EL SENADOR Armando Guadiana encabezó un proyecto de decreto para garantizar la salvaguarda del acero mexicano que se aprobó punto de acuerdo para hacerle un llamado al Presidente para renovar el arancel.



EL COMISIONADO ALFONSO ROMO, AHORA en calidad de coordinador del Comité de Desarrollo Económico, ya se ocupa del tema, entre todos le harán manita de puerco al Presidente de la República para que se dé el decreto de salvaguarda.



TODO ES CUESTIÓN QUE AHMSA y Ancira aguanten un tantito más, la decisión del Presidente, el decreto de salvaguarda y su publicación en el Diario Oficial.



GUADIANA SABE QUE SON 800 mil empleos directos en empresas que producen 21 millones de toneladas de acero al año, pero AHMSA es la principal planta de producción junto con DeAcero en Ramos Arizpe, y son de Coahuila.