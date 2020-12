17 Diciembre 2020 04:10:00

Una más del ‘Hooligan’

Si bien ya era esperado que el diputado Luis Fernando, “El Dormilón” Salazar, renegado expanista que ahora milita en las filas de Morena, se autodestapara para la Alcaldía de Torreón, y que, por lo tanto, pidió licencia en la Cámara de Diputados para dejar de manera momentánea la curul, nadie imaginaba que fuera a presumir aquello de “aprobamos” un presupuesto federal que, según él, beneficia al país y brinda facilidades para que el Gobierno federal haya alcanzado el logro de la vacuna contra el coronavirus.



Para empezar, “El Hooligan”, como también lo conocen, ni siquiera fue a la sesión legislativa y, lo que no explicó, es la causa por la que no quiso comprometerse a votar por un Presupuesto de Egresos Federal, que “golpeará” con rudeza a la economía de Coahuila, y, más aún, del municipio que pretende gobernar.





PRI lidera en Torreón



Si hoy fuera la elección de alcaldes, en Torreón el PRI recuperaría el terreno perdido. De acuerdo con una encuesta de preferencias electorales de Consulta Mitofsky, el tricolor lleva la delantera con 48 puntos, frente a 25 de Acción Nacional y 18.2 de Morena, ante la pregunta de por qué partido político votaría.



Y cuando se le ponen nombre y apellido a los posibles candidatos, Román Alberto Cepeda González, del PRI, ganaría sin problemas, con 34.7 puntos, por encima del panista Marcelo Torres Cofiño, con 22.9 y, para sorpresa de propios y extraños, de Luis Fernando Salazar Fernández, de Morena, quien está en el tercer sitio con 19.3 puntos. ¿Qué tal?





Vienen impugnaciones



Por ahí del jueves o viernes de esta misma semana, esperan en la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación las impugnaciones al fallo de los magistrados del Tribunal Electoral del Estado de Coahuila, sobre la posibilidad de que los alcaldes electos desde 2017, puedan buscar la permanencia hasta 2024.



Nos aseguran que son varios los expedientes que se preparan para tratar de echar abajo la doble reelección, que, de quedar en firme, permitiría a alcaldes como el priista Manolo Jiménez, de Saltillo y el panista Alfredo Paredes, de Monclova, seguir en el cargo, para ya después ver qué sigue en su carrera política.





Faltan dos



Por lo pronto, no está de más dejar en claro que en el trayecto hacia la doble reelección, faltan dos instancias y, en los dos casos, se encuentran en el escenario federal.



Las impugnaciones sobre el fallo del Tribunal local deberán llegar a la Sala Regional de lo que era el Trife, a cargo de Claudia Valle Aguilasocho, y si en este tribunal, se obvia o no la discusión, el asunto terminará en la Sala Superior, que preside el amnlista José Luis Vargas Valdez.



Veremos si en la máxima corte electoral del país, los magistrados mantienen vigente la autonomía, o atienden las señales poco discretas que hace días les lanzaron desde Palacio Nacional.





Criterios reeleccionistas



El que recurrió a las “benditas redes sociales” para presumir un proyecto de sentencia que anula la obligación de separarse de sus cargos municipales, a los actuales presidentes municipales, a fin de reelegirse, fue el magistrado Luis Efrén Ríos Vega, quien, fiel a su costumbre, hizo públicos sus proyectos.



Resulta que algún travieso de la Legislatura actual, panista, por cierto, consiguió una reforma para obligar a los actuales alcaldes a separarse el 3 de enero del próximo año, pero en Ramos Arizpe, donde manda José María Morales Padilla, la medida no gustó mucho, pues la tacharon de inconstitucional.





En la agenda



La presea al Mérito Magisterial la entregará este jueves el gobernador Miguel Ángel Riquelme. Las reciben: Nancy Yazmín Flores Martínez, Zahila Nefthaly Gaitán Campos, Virginia Jaqueline Loyola Yáñez, Ana Luisa González Mejía, Mayra Ayda de la Rosa Montemayor y Alfonso Rodríguez Guzmán, de las distintas regiones del estado.



El evento es en Palacio de Gobierno, al filo de media mañana, y entre los invitados estará el alcalde Manolo Jiménez Salinas.