07 Junio 2019 03:10:00

Una muestra

UNA MUESTRA DE LO QUE es tragarse el discurso, el Gobierno Federal ahora sí está dispuesto a contener la entrada de migrantes y ofreció a Estados Unidos mandar 6 mil elementos de la Guardia Nacional a Frontera con Guatemala.



DONALD TRUMP, el presidente de Estados Unidos tiene a AMLO, presidente de México, agarrado de la parte más sensible, bajo amenaza de aplicar aranceles a diversos productos desde el lunes.



EL PRESIDENTE de México hará una concentración de unidad, apoyo y no sé qué tantas cosas, y preguntó ¿apoyo de los mexicanos?, si lo que necesita Andrés Manuel es apoyo de Trump.



SE AMACHÓ a dejar apoyar migrantes, ahí el resultado de sus decisiones, “y tuvo que bailar mijo.. al son que le toquen y en inglés”..



EL QUE ANDA PIZCANDO LA cosecha o bueno sembrando en terreno ajeno, como quieran interpretarlo es nada menos que el secretario de Vivienda y Ordenamiento Territorial, Jericó Abramo Masso, feliz en su terruño.



EN ALGUNAS colonias de Saltillo el funcionario visita domicilios para dar detalles del programa de escrituración, la invitación a regularizar su patrimonio mediante el programa de bajo costo de la SEVOT.



JERICÓ ESTÁ decidido a recorrer la mayoría de los 38 municipios quiere llegar a la meta… escriturar el mayor número posible de asentamientos humanos, el camino es largo y apenas empieza.



LOS QUE APUESTAN AL CAMBIO de directiva en AHMSA son los proveedores de la Región Centro que reclaman un sistema de pago a menor plazo para poder sostener sus negocios.



CON ALONSO ANCIRA al frente e incondicionales directores ineficientes que acostumbrados a someter al proveedor bajo prolongados sistemas de pago truenan empresas.



DE AHÍ que volver eficiente que dirigentes de Canacintra, CMIC, la UOEM aprovecharon para dialogar, por ahora con el Director de Compras y Adquisiciones de la empresa para que busque sistemas de financiamiento.



DIRÁN QUE es por el asunto de congelamiento de cuentas, la investigación contra Alonso Ancira o las circunstancias, pero no, nada de eso, sólo aprovechan la coyuntura.



EL PÉSIMO sistema de pago a proveedores viene desde hace meses, lo cuentan los proveedores, la empresa quiere seguir sosteniéndose a costillas del pequeño y mediando proveedor, muchas directores y gerentes que no sirven al crecimiento de la empresa.