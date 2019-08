18 Agosto 2019 04:10:00

Una por otra

En Monclova, el Sindicato Democrático Nacional ganó el pleito legal a Napoleón Gómez Urrutia sobre el control del contrato colectivo de trabajo de las secciones 147 y 288, con las plantas siderúrgicas de Altos Hornos de México, pero casi de manera simultánea el secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores Minero Metalúrgicos asestó un duro golpe a la Sección 330 de El Baztán, Michoacán, en cuya mina de cobre el Grupo Acerero del Norte tenía relaciones laborales con la CTM.



“Napito” o el reivindicado senador de Morena, como lo quiera llamar, no tiene cabida en las empresas ni sindicatos de Coahuila, ¿pero qué tal en estados como Michoacán? El heredero del otrora poderoso sindicato minero se sigue moviendo.







Salida apresurada



¿Por qué se apuró la salida del magistrado Jesús Gerardo Sotomayor de la Sala Regional del Tribunal Superior de Justicia del Estado en Torreón? Su jubilación estaba para diciembre, pero se concretó el 31 de julio.



¿Será que en el Poder Judicial se quisieron vacunar ante la arremetida de la Unidad de Inteligencia Financiera, de Santiago Nieto, en contra de funcionarios judiciales de distintas entidades? En la primera semana de agosto, por ejemplo, la UIF “congeló” las cuentas de los magistrados Celso Rodríguez, del Supremo Tribunal de Justicia de Jalisco, y Alberto Barba y Armando García, del Tribunal de Justicia Administrativa de aquella misma entidad, porque al parecer sus estados financieros no corresponden a sus ingresos.



Quién sabe, pero sobre Sotomayor pesa la sospecha de que sabe mucho del megafraude con los créditos del

Infonavit.





¡Gracias, Lorenzo!



Al parecer, una de las cosas positivas de la visita de Lorenzo Córdova Vianello a Saltillo fue que limaron asperezas el rector de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC), Salvador Hernández Vélez, y el director de la Academia Interamericana de Derechos Humanos, Luis Efrén Ríos Vega. Coincidieron en la Infoteca del campus Arteaga durante la presentación de los cursos de posgrado de la AIDH, y en uno de los pasillos se toparon con el consejero presidente del INE, quien ahí mismo dictó conferencia.



¿Se pondrían de acuerdo Chava y Luis Efrén en los temas a futuro para la máxima casa de estudios o realmente nunca estuvieron confrontados, como los malpensados lo aseguraban? Quién sabe, pero por lo pronto los universitarios agradecen a Lorenzo Córdova el gesto de reunirlos y hasta de hacerlos posar para una foto que los dos presumieron.







Varios acuerdos



Varios puntos importantes en la reunión de integrantes de los distintos colectivos de familiares de personas desaparecidas, con el gobernador Miguel Riquelme y otros funcionarios estatales. De entrada, se confirmó que Coahuila será sede del Foro Nacional del Programa Nacional de Derechos Humanos: Memoria, Verdad y Reparación, el 27 de agosto, y acordaron la incorporación de Juan López Villanueva al Grupo Autónomo de Trabajo en materia de desaparecidos en el estado. El nuevo integrante del GAT es experto en derechos humanos, fue finalista en la terna para la Comisión Nacional de Búsqueda y es representante de Fuundec/m.



En el encuentro también participaron la magistrada Miriam Cárdenas, presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado; Luis Efrén Ríos e integrantes del Gabinete estatal, como el fiscal general Gerardo Márquez y el secretario de Seguridad Pública, José Luis Pliego Corona, a quien por cierto vieron muy pensativo.







Mimetismo político



No solo Elisa Catalina Villalobos es acusada en su partido de ser priista con piel Morena. Hay varios ejemplos más. Óscar Mohamar Dainitín, en Saltillo, e Ignacio Corona Rodríguez, en Torreón. Los últimos dos también tienen la particularidad de que militaron en Acción Nacional, por cuyas siglas incluso fueron candidatos y, en el caso de Corona, llegó al Congreso local y a la delegación federal de la Secretaría de Medio Ambiente.



Nos aseguran que tanto Nacho Corona como Óscar Mohamar, quien anda metido en el negocio inmobiliario, están más que puestos para buscar una nueva nominación, aprovechando que aun con su cercanía con el tricolor, navegan en el barco de la Cuarta Transformación. Mimetismo político le llaman.







Las que más aportaron



Durante la elección del presidente del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, hace justo una semana, transcendió un dato interesante: Saltillo y Torreón destacaron a nivel nacional, en ese orden, por ser las ciudades que más votos aportaron para que Alejandro Moreno Cárdenas, “Alito”, ganara sin problemas la dirigencia nacional del tricolor.



Para los priistas comarcanos, lo anterior significa varias cosas, en primera instancia la fuerza y liderazgo políticos del gobernador Miguel Riquelme y también el trabajo a cargo de Eduardo Olmos Castro como coordinador general de la campaña en Coahuila del virtual nuevo dirigente tricolor.



Mención aparte merece Saltillo al ser la ciudad que a nivel nacional más votos le dio a la fórmula “Alito”-Carolina. Aquí se demostró, mencionan, que la dupla Miguel Riquelme-Manolo Jiménez tiene listo y fortalecido al tricolor rumbo a 2020.