12 Junio 2020 04:09:00

Una vacuna contra la soberbia

Tiene razón el periodista José Luis Muñoz cuando afirma que nadie le falta tanto al respeto a la investidura presidencial como el mismo López Obrador.



Cuando utiliza la mañanera para leer un documento sin verificar, apócrifo, para “denunciar” la conformación de un Bloque Opositor Amplio, convierte a la institución en un circo y a él mismo en el máximo exponente de las fake news.



Y eso le divierte. Dice que su pecho no es bodega y que por eso exhibe el documento, del que reconoce públicamente que ignora procedencia y que su veracidad nunca fue investigada, y eso no es otra cosa más que una fake news.



Vaya, ni siquiera se molestó en preguntar a los gobernadores o los grandes empresarios de qué se trataba el asunto. No, rijoso como es, prefirió desatar la jauría de sus incondicionales sobre los presuntos integrantes de este bloque, a los que hoy les debe quedar muy claro que tenemos un Presidente que les advierte en el más autoritario de los tonos: “estás conmigo o estoy contra ti” y esta postura no es más que un virus, el de la soberbia.



Este presunto BOA, seguramente cocinado en los sótanos de la estructura lopezobradorista, debería advertir a todos los actores políticos, económicos y sociales, que, si bien hoy solo existe en la mente del Presidente, es indispensable que se concrete.