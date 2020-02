27 Febrero 2020 03:00:00

Una y otra cosa

AYER DURANTE LA conferencia de prensa que ofreció Saraperos, en determinado momento dijo el licenciado Roberto Magdaleno Ramirez, que las redes sociales en muchas ocasiones solían echarles a perder algunas negociaciones, porque estas se venían abajo, cuando se arrepentían los del otro equipo.



DIO NOMBRE DE Manny Barreda y Jason Uriquidez entre otros, indicando que ya prácticamente tenia listo las negociaciones, pero debido a que en las redes sociales se manejaba este cambio, la gente de los Toros de Tijuana se echaron para atrás, y así como esa negociación, otras mas se los cayeron.



LUEGO YO SUGERI que para no dar motivo a que estos rumores crecieran, publicaran declaraciones únicamente en el sentido de que están trabajando y punto, sin mencionar ni siquiera si es realidad o no la negociación, menos mencionar nombres, solo “estamos trabajando”.



PERO ALGUIEN POR ahi dijo que si en el beisbol de otras latitudes no le hacían caso a los rumores, no pasaba nada, desde mi particular punto de vista nada tiene que ver esto, cuando estamos hablando del beisbol mexicana y de los Saraperos de Saltillo, no de otro lugar, pero en fin, respetamos su opinion, porque la misma que yo, merece su respeto.



TAMBIEN EN LA misma rueda de prensa Roberto Magdaleno aclaro que ya esta solucionado lo del cubano Dariel Alvarez, quien se salió de la dimensión al solicitar un sustancial aumento, cuando sus números no lo ameritaban, al menos con los Saraperos, y volvemos a lo mismo, ya que consideraba que gracias a lo que hizo en otro beisbol, lo merecía.



“POR FORTUNA RECAPACITO y nos aclaro de que por ningún motivo quería salir de los Saraperos, en donde se sentía a gusto, con el equipo, con los directivos y con la gran afición de Saltillo, por lo que no hay ningún problema para regresar con nuestro equipo”, dijo Roberto Magdaleno Ramirez, gerente deportivo del equipo.



AQUI DE NUEVA cuentan las redes sociales, y es que resulta que Dariel la primera expresión de malestar porque no le concedían un buen aumento, lo dio a conocer en las redes, por lo cual seguramente que causo malestar en los directivos, incluso se dijo que el presidente del club, Cesar H. Cantú quería platicar con el, para dejar totalmente aclarado.



DE NUEVA CUENTA alguien por ahi, dijo que si no le iban a sancionar, o llamar la atención por haber utilizado las redes sociales para dar tales declaraciones, cuando la verdad no creo que venga al caso, y mas cuando considero que ya debió a ver pedido disculpas, quizás ahora lo tenga que hacer en persona, pero eso es todo.



YO QUIERO ACLARAR, que no estoy en contra de las redes sociales, porque mucho las utilizo, pero si en contra de aquellos que mal las utilizan, incluso para ofender a propios y extraños, que la verdad eso no se vale, pero si para informar.



QUE BUENO QUE la directiva tomo la iniciativa de dar esta conferencia de prensa, previo al inicio de los entrenamientos, aunque nos hubiera gustado ver al manager, que quizás el proximo día 2 ya estará por este rumbo, pero si nos hubiera gustado verlo para platicar largo y tendido con el,



AMIGOS GRACIAS Y BUENOS DIAS.