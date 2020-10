04 Octubre 2020 04:08:00

UNIDOS promete internet gratis… ¿y Moreira encabezaría el negocio?

Poco que destacar en 30 días transcurridos de las actuales campañas electorales en Coahuila. Sin embargo no hay que perder de vista que más de un Moreira participa en el proceso, con las implicaciones políticas que dicha circunstancia significa.



Uno de ellos, Rubén Humberto Moreira Guerrero, presidente del partido político local UNIDOS –de reciente creación en 2019– ha expresado la que hasta ahora se antoja más extravagante y poco asequible promesa, entre el marasmo de ofrecimientos erróneos o reiterativos en los 16 distritos en disputa: “internet y tablets gratis para todos”.



Y si bien UNIDOS ha dicho el qué y el por qué, no ha explicado el cómo ni el cuándo, mucho menos a quién, las preguntas verdaderamente importantes de la que pretende convertirse en iniciativa. Tampoco es un tema nuevo.



Cuando el exgobernador de Coahuila, Humberto Moreira Valdés, subarrendó el extinto emblema del Partido Joven –desaparecido luego de las elecciones de 2017– para postularse como candidato a diputado plurinominal, su principal propuesta legislativa había sido precisamente esa, aunque limitada al magisterio: “computadoras personales con acceso a internet para maestros, y tablets para alumnos”, ambas asignadas gratuitamente mediante una ley aprobada en el Congreso del Estado.



En su defensa se puede argumentar que se trata de una necesidad no resuelta y por tanto es necesario insistir; no necesariamente representa reciclar propaganda en 2020. Pero también hay evidencia que mueve a la suspicacia.



El 5 de noviembre de 2019 fue constituida en Saltillo la sociedad mercantil Nuni Coahuila TV Internet, S.A. de C.V. en la notaría 74 de Luis Ramos Escalante. Mismo notario público que, con cuatro meses de diferencia, creó la persona moral Coahoxe, S.A. de C.V., la cual pertenece al 99% (como se ha escrito antes en este mismo espacio) a Humberto Moreira.



La empresa Nuni Coahuila TV Internet, S.A. de C.V. registra como sus dueños por partes iguales a los dos empleados más fieles de Moreira Valdés: su exchofer y excoordinador de giras durante la efímera etapa en el PRI nacional, Nicolás “Nico” Gallegos Morón, y el exfuncionario estatal Desiderio Nájera Zamarrón, al 50% de las acciones cada uno. Este último funge además como administrador único, y a su vez figura en el órgano de vigilancia en la mencionada Coahoxe, S.A. de C.V.



Al mismo tiempo Nájera Zamarrón es representante de Unipolares y Espectaculares del Norte, S.A. de C.V., y apoderado legal de Negocios, Asesoría y Publicidad Integral Nuevo Milenio, S.A. de C.V., ambas razones sociales propiedad de Humberto Moreira Valdés y su hijo Rubén Humberto Moreira Guerrero, como también se ha señalado aquí en el pasado.



Por si fuera poco, Desiderio es “responsable del órgano interno de administración” del partido UNIDOS. Es decir, existe una innegable relación empresarial –por llamarla de alguna manera– con la familia Moreira.



Y aquí viene lo interesante. Entre otros propósitos, tales como “explotación de estaciones de radio y televisión” o “la compraventa de toda clase de bienes susceptibles de comercio” (tablets, por ejemplo), Nuni Coahuila TV Internet, S.A. de C.V. tiene por objeto social “proporcionar el servicio de conducción de señales de telecomunicaciones al público en general, tales como televisión, telefonía e internet”. Sí, leyó usted bien: internet.



Ahí es donde se cierra la pinza. Por un lado plantean la necesidad y por el otro “resuelven” el problema. Con recursos públicos, lógico.



Cortita y al pie



Naturalmente proveer la conexión a particulares requiere –además de una inversión considerable en tecnología, lo cual genera cuestionamientos acerca del origen del dinero en este caso– una concesión previa del Instituto Federal de Telecomunicaciones, algo que no se obtiene de la noche a la mañana.



Y dicho proyecto empata con “internet para todos”; uno de los compromisos presidenciales de López Obrador que, si no sucede nada extraordinario, estima cumplir progresivamente hasta 2024.



Ambas circunstancias dificultan que llegue a buen puerto la iniciativa de UNIDOS, suponiendo sin conceder que logre representación en la próxima Legislatura, o conserve su registro como partido político, pues requiere por lo menos el 3% de la votación válida emitida para mantenerlo (alrededor de 20 mil votos, cifra muy accesible proyectando una participación electoral inferior al 30 por ciento).



La última y nos vamos



Ahora bien: ¿se podría dar un trasvase de votos el 18 de octubre de un partido a otro? Dicho de otra manera: ¿alguien le podría dar un “empujoncito” a UNIDOS para que sobrevivan? Nadie en su sano juicio lo promovería y mucho menos lo ejecutaría, particularmente con la incertidumbre que genera el comportamiento en la histórica jornada electoral dentro de una pandemia.



No hay certezas; ninguno de los 11 partidos regalará nada. Ahí está el detalle. Pese a ello las directrices del plan ya fueron trazadas: “internet y tablets gratis para todos”. Negocio redondo.