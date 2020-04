23 Abril 2020 03:10:00

Unidos vs. Covid-19

Les incomodó o de plano les ofendió que el Gobernador de Coahuila, Miguel Ángel Riquelme Solís y alcaldes, enfrenten la pandemia de coronavirus en el IMSS, sino que se reúna con otros gobernadores y salieron a la ofensiva los de la 4ª.T.



Al presidir en Monclova la reunión de Subcomité de Salud sacó el guante blanco, “seguir trabajando en unidad para que los resultados sigan adelante”.



No es tiempo de confrontaciones sino de atender la contingencia, hay estrecha colaboración con directivos del IMSS, dijo al tiempo que el director Zoé Robledo postergaba su visita al viernes o lunes próximo.



De la junta con los gobernadores de Nuevo León, Tamaulipas y al que se sumó el de Michoacán, aclaró que no es “Block” sólo reuniones para intercambiar experiencias y apoyo mutuo.



Los emisarios



La cartita para Miguel Riquelme la firmaron el 20 de abril cuatro diputados del Grupo Parlamentario de Morena, para hacerle “recordatorios” que se entienden como amenaza.



Muchos coahuilenses desconfiaron de MARS por su relación con su antecesor, lo hacían cómplice de los errores del sexenio anterior un simple pelele, sin embargo a pulso se ganó respeto y confianza, sin clasificación de santo.



Dos acciones trascendentales, su intervención en la invasión del ataque armado en Villa Unión y hoy la pandemia Covid-19.



Los firmantes diputados de Coahuila, Diego Eduardo del Bosque Villarreal, Melba Zambrano, Miroslava Sánchez y ahora Luis Fernando Salazar, fueron el “corre y dile, defiéndeme, apacígualo y amenázalo.



Tres puntos: Revisión exhaustiva y seria del destino de los recursos; La necesidad de una política de austeridad republicana en el ámbito estatal y municipal, y de estados y municipios para eficientizar la recaudación.



Te advertimos pero te apoyamos: Respaldo total a las acciones sanitarias dentro de sus responsabilidades y competencia, dirían. ¿Qué han hecho los diputados?



A excepción de Melba Farías que un día dijo que IMSS, ISSSTE y Hospital Amparo Pape eran su responsabilidad y atendería faltantes, que no hizo, luego se vio otorgando despensas, de los otros no se sabe nada.



Ni Miroslava Sánchez por ser de la Comisión de Salud, gastó en un mensaje solidario al personal IMSS, ocupada en poner a su hermana de candidata a diputada local, buscando liana y lana para ella y su familia.



En serio no es defender a Riquelme, pero no se tapa el sol con un dedo, que junto a Alfredo Paredes y otros alcaldes atendieron a tiempo la crisis en Monclova para impedir daños graves del Covid-19.



Quizás los diputados de Morena en Coahuila tengan brillantes resultados y han favorecido a Coahuila, dentro de su “competencia y responsabilidad”, cuestión de mandar otras cartita pública, de emisarios a estas alturas de 4ª T ¡No!.



Para su información, Monclova llegó ayer a 171 casos de Covid-19; Frontera a 18; 203 en la región, que de acuerdo al modelo Centinela serían 1624.



Pobre Frontera



De que las hay las hay, no sabe si darte risa, coraje o una expresión más cruel porque toparte con una vecina de la colonia Independencia, límites Monclova-Frontera, ofendida porque le cerraron la calle, negando hay Covid-19.



Pena ajena por Olga Ramírez Hernández y por los tontejos que la secundan o al menos le hicieron montón, para sentirse afectados porque no pasa el transporte, el camión de limpieza, rodean y gastan gasolina por tapar el paso.



La reacción ciudadana fue tajante ¡quítenle el tapabocas y envíela a atender contagiados al IMSS! ¡A la cárcel por obstruir medidas! ¡por pen..tonta!.



El video de su reclamo circuló rápido, para la ignorante mujer el Covid-19 “Cortina de humo, ella no sabe de moridos”… de ahí saquen conclusiones.