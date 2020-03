07 Marzo 2020 04:10:00

Unidos

Los alcaldes de la Región Centro le apuestan más a las estrategias que ayuden a generar obras y trabajo que a alebrestar a la ciudadanía con protestas y exigencias contra el Gobierno Federal.



Alfredo Paredes, Florencio Siller y Gladys Ayala están preocupados por la difícil situación que atraviesan cada uno de los municipios que gobiernan y unidos es como buscan la forma de salir adelante.



Paredes, como el hermano mayor, reiteró su apoyo a los legisladores que piden la intervención del Gobierno Federal para la declaración de zona de emergencia económica.



Y es que si la Federación envía el recurso de manera emergente para infraestructura, hay suficientes proyectos que los municipios han enviado a las dependencias federales para que se apliquen.



Debe usted saber que a nivel regional contemplan con el Estado una inversión de mil 600 millones de pesos con recursos del Fondo Metropolitano, Impuesto Sobre Nóminas y Ramo 33, y la próxima semana se firmará el convenio para comenzar con obras, pero es insuficiente si la Federación retiene el presupuesto.



PROMESAS INCUMPLIDAS



Era el 20 de mayo del 2019 cuando Alonso Ancira hizo su última aparición ante la prensa en Monclova.



Vienen cosas buenas, decía, y en ese entonces el presidente López Obrador estaba haciendo bien su trabajo.



Ese día, el Presidente del Consejo de AHMSA aventó millones de dólares en proyectos.



Los proveedores de la empresa echaban las campanas al vuelo porque ya veían sus cuentas bancarias con movimientos porque recibirían sus pagos.



Venía una empresa china a instalar equipos y darían trabajo a más de mil obreros.



Nada de lo que anunció su cumplió y no sólo eso, la crisis de AHMSA resultó peor que el coronavirus.



VA DE NUEVO



Este fin de semana debe quedar afinada la candidatura de Antonio Ballesteros como candidato a diputado local por el V Distrito.



Dicen en las filas morenistas que resultó el mejor posicionado en una encuesta que sólo ellos saben cuándo y cómo se hizo.



Ballesteros ya figuró alguna vez en las boletas electorales cuando estaba en las filas de Acción Nacional y fracasó.



Ahora con Morena el resultado se prevé que no sea distinto. Está marcado por la derrota.



DEFINICIÓN



En el VI distrito este fin de semana lo definen.



Si es hombre, el candidato podría ser Roberto Elizondo pero si es para una mujer, anote a Jazmin Davis.



No hay más tiradores por Morena y menos por el PT, organismo político con el que irían en alianza.



Elizondo no trae ya el mismo ímpetu, pero si le dan la oportunidad la va a volver a tomar.



Davis está más animada, siempre y cuando desde las alturas le manden el apoyo que necesita para la campaña.



SIN APOYO



No se dio el apoyo de la Federación para los productores de carbón.



El gobernador Miguel Ángel Riquelme esperaba que llegara el anuncio de la compra emergente del mineral, pero de la oficina de Manuel Bartlett no hubo respuesta.



Y ante la cerrazón de las autoridades federales, los carboneros harán una marcha la semana que viene.



La crisis que sufren, al doble de la que arrastran en la Región Centro, los obliga a tomar otras medidas.