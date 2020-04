11 Abril 2020 04:10:00

Unidos

Entre los gobernadores de Nuevo León, Coahuila y Tamaulipas no cabe, ante la contingencia, aquello de divide y venceras.



Uno independiente, Jaime Rodríguez; otro priísta Miguel Ángel Riquelme; y uno más panista, Francisco García Cabeza de Vaca, los tres con diferente formación política pero en estos momentos con una misma intención: frenar el avance de la pandemia.



Los tres gobernadores se reunieron ayer en Monterrey y juntos han tenido que enfrentar al coronavirus, sin la ayuda del Gobierno Federal.



Palabras más, palabras menos, Riquelme dijo que los tres estados están enfrentando la contingencia con recursos propios, pues no podían esperar la ayuda del gobierno federal.



DESUNIDOS



Desafortunadamente, oootra vez, en la Región Centro los alcaldes no se coordinan para hacer frente a un virus que ha cobrado la vida de monclovenses.



Las medidas que se han tomado han salido de la presidencia Municipal de Monclova con Alfredo Paredes al frente apoyado por el gobernador Miguel Ángel Riquelme.



En Frontera, Juan Pueblo le reclama a Florencio Siller la pasividad con la que ha enfrentado la contingencia sanitaria.



En Castaños, la ciudadanía molesta con Enrique Soto porque no se homologan las acciones de prevención.



No es la primera vez que los alcaldes de otros municipios se tapan los ojos cuando se trata de invertirle al bienestar de la gente.



Pasa lo mismo con el tema de seguridad, los policías estatales dependen casi al 100 por ciento del ayuntamiento de Monclova, Frontera y Castaños se hacen de la vista gorda.



EN CASA O LA CÁRCEL



El último reporte de la Secretaría de Salud de Roberto Bernal es que no hubo más casos confirmados de coronavirus.



Pero no por eso se baja la guardia.



De una u otra manera tendrán que hacer entender a la ciudadanía la necesidad de permanecer en sus domicilios.



Fernando Olivas encabezó el operativo que inició anoche con el apoyo de policías estatales, militares y Guardia Nacional.



Lo primero será una invitación resguardarse, si reinciden podrían ir a parar a la comandancia.



#QUÉDATE EN CASA



Para cuando el INE resuelva la nueva fecha de la elección, en el PRI de Rodrigo Fuentes encontraron en el coronavirus su nuevo slogan.



#Quédate en casa, no salgan… y menos el día que tengan que ir a las urnas.



El mensaje no será el mismo para la estructura del Revolucionario Institucional.



Con el voto duro y el miedo del contagio aseguran el carro completo.



LOGRONES



En Morena quieren sacarle provecho a la contingencia.



Con eso de que no quieren amontonar a la gente que recibe apoyos del Gobierno Federal, reactivaron a los servidores de la nación para entregar a domicilio el recurso.



Y lo dicen claramente a los beneficiarios: Se lo manda el presidente López Obrador.



Al mandatario no le ha ido bien en el combate al Covid-19, va en picada en su popularidad han revelado algunas encuestas.



Ahora con la entrega de los apoyos buscan que López Obrador vuelva a repuntar.



PONEN SU FE EN DIOS



Con la fe puesta en Dios, los monclovenses están ciertos que esta dura prueba por la que están pasando terminará pronto.



Las lágrimas de familiares, enfermeras y médicos, rodaron por las mejillas cuando escucharon la música de los mariachis de la capital del acero.



Para los que están en la primera línea de batalla, para los que arriesgan su vida por otros, rindieron un merecido homenaje.



Monclova tiene fe, guarda la esperanza de que pronto pasará esta pesadilla.