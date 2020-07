23 Julio 2020 03:10:00

Urge elevar ‘puntos’ del Presidente….

El próximo año hay elecciones para renovar diputados federales y es el proceso que necesita el Presidente para su revocación de mandato, es decir, para que la gente lo apoye a seguir o para que interrumpa el sexenio....



Sin embargo, han sucedido situaciones en el país, que han provocado desaciertos en las decisiones del Presidente y ha emitido una serie de discursos que en nada abonan a sus preferencias electorales...



Su decisión de jugar con la rifa del avión Presidencial y haberle dado más importancia que a la protesta un Día sin Mujeres, donde además su esposa desistió de su participación...



Su determinación para realizar la obra del tren maya, el nuevo aeropuerto, regalar dinero al extranjero y no manejar adecuadamente la pandemia, de la que se iba a cuidar con un “detente” y un trébol...



Entre otros temas que son demasiados, en ese sentido se deben implementar acciones que mejoren sus calificaciones frente a los votantes...



Así que los temas más recientes pues son el caso Lozoya y las pensiones...



En el primero, ya dijo que hay cuidar mucho al detenido que no está detenido, que está hospitalizado por anemia y que al parecer permanecerá 100 días en un nosocomio privado con atención primaria...



Con tantos niños desnutridos en el país y que tienen padecimientos más graves que una anemia, y el gobierno atiende a un presunto delincuente..



En fin, lo tiene en calidad de testigo bien cuidado porque dice que va a echar de cabeza a todos los diputados que agarraron moche para aprobar la reforma energética...



Ahí debe haber de todos los partidos políticos, incluso algunos que hoy están en Morena pero que en ese tiempo estaban en otros partidos...



¿Cómo se elevará los puntos?, pues metiendo a la cárcel a alguno de ellos y reforzar su discurso contra la corrupción...



Sin duda, es lo que esperamos todos los mexicanos, que acabe con la corrupción, pero de todos, que actúe contra todos los que señale el señor Lozoya, que no haya protección para ningún corrupto, porque si nadamás va a señalar eso no se vale...



Y en el tema de las pensiones, sin duda, todo indica que es una buena propuesta para quienes tienen menos percepciones y que no logran alcanzar la pensión mínima, es decir, las pensiones ya no estarán tan fregadas...



Se reduce el número de semanas cotizadas ya no serán mil 500 sino 750, esto beneficiará a trabajadores mayores y que puedan pensionarse a los 60 años, con menos semanas....



Serán los empresarios quienes realicen la mayor aportación para alcanzar estos apoyos, que evidentemente beneficiará a los trabajadores de México...



Esto es sólo una propuesta, luego tendrá que pasar allá por septiembre a la Cámara de Diputados...



Coqueteo en Nadadores...



Y mientras su alcalde Abraham González, dio positivo al coronavirus y otros andan con el Jesús en la boca, hay otros funcionarios que le andan dando vuelo a la hilacha....



Pues que al director de Protección Civil Jaime Rivera lo han visto comprando espumosas en la ambulancia, pero que a las contingencias no quiere ir que porque se puede contagiar...



Y el Secretario del Ayuntamiento Julio César Benítez, pues que anda dándoles alas a todas las jovencitas del pueblo...



Mejor deberían ponerse a trabajar porque están en la lista de los resultados pendientes de llegar, no vaya a ser que anden esparciendo el virus...