10 Junio 2020 03:10:00

Urge reactivación

Buen día. Con ansias la proveeduría local de la industria automotriz espera un vuelve a la vida de las plantas armadoras en Estados Unidos, ya que están operando a su mínima capacidad, pero hay algo de optimismo en que las condiciones mejoren tomando en cuenta que apenas el pasado 18 de mayo se produjo la reanudación laboral en aquel país.



Mientras esto sucede, Teksid Hierro de México recurrirá a la estrategia de eliminar el turno de segunda que es la etapa pico en consumo de energía eléctrica, y los involucrados pasarán a trabajar en las jornadas matutina y nocturna. Todas las empresas moviendo sus fichas estratégicamente en la lucha por la supervivencia.



Serias divergencias



Las divergencias entre directivos de la Sección 288 de Mineros registran una tendencia a la alza y la puntilla que agravó la crisis sucedió cuando les notificaron a comisionados y funcionarios que debido a que están muy endebles las finanzas ya no habrá apoyo para gastos de gasolina de 500 pesos semanales.



La notificación se produjo en reunión interna en el despacho del secretario general Patricio Quintero Alemán la cual no se llevaba a cabo desde el inicio de la emergencia sanitaria por Covid-19, y tan pronto como fueron avisados los aproximadamente 25 directivos y comisionados se encendieron los ánimos y se vaciaron las bancas, pero sin pasar a mayores.



Estalla rebelión



La rebelión estalló en pleno rostro a integrantes del Consejo Local de Vigilancia y Justicia que preside Marco Antonio Aguilar Cázares (a) El Chuma, ya que dicen en bares y cantinas disfrazados de restaurantes, que ahí salió la orden de evitar ese presupuesto que mensualmente alcanzaría hasta 2 mil 500 pesos, aproximadamente 75 por ciento del premio por asistencia en AHMSA.



Así las cosas, se cocinó entonces una renuncia masiva de todos los funcionarios y comisionados de la Sección 288 porque eso de aportar hasta 2 mil 500 pesos mensuales equivale a aproximadamente una semana de salario, y en eso están.



Los demonios andan sueltos desde antes de que empezará el asunto del desfalco, pero esto parece se complica porque dicen que los chavos del Consejo de Vigilancia resolvieron levantar el permiso sindical o sea destituir del cargo a una comisionada que desde la última decena de marzo convalece de Covid-19.



Sanitización



Para ser informada o enterada directamente de ese resolutivo, afirman que ella acudió ayer por la mañana al recinto y ver su situación sindical y laboral, pero entonces toda la gente desde trabajadores, comisionados y funcionarios salieron velozmente en tropel del edificio, y estaban tramitando la sanitización.



Que ocurrencia, que barbaridad, dicen los trabajadores, eso de levantar el permiso sindical en plena pandemia y convalecencia de la paciente porque con ese resolutivo atrajeron a la persona al interior del edificio poniendo en riesgo la salud de mucha gente dentro y fuera de la acerera, nadie sabe si aún está enferma o ya causó alta por parte de las autoridad de salud.



En cuanto a las precarias finanzas, para colmo de males actualmente en la Sección 288 no pueden rentar el salón de actos para fiestas, funciones de lucha libre, bailongos o graduaciones porque para empezar no hay permiso de las autoridades por la emergencia sanitaria.



Las autoridades hasta parece que tienen estiércol en el cerebro al fijar límite hasta las 18:00 horas para venta de cerveza porque esto provoca más aglomeración y mercado negro con venta clandestina y obviamente mucho más cara, pero lo más seguro es que ya le hallaron porque así tienen más chance de extorsionar y bajar del macho a negocios que sean sorprendidos vendiendo fuera del horario.



Hasta Mañana