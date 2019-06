26 Junio 2019 03:10:00

Urgida de imagen de confianza

URGIDA DE IMAGEN DE CONFIANZA pero sobre todo de recuperación económica, el Consejo de AHMSA hizo oficial ayer el remplazo de Alonso Ancira nombrando a James Pignatelli “CEO interino”, que no es otra cosa que Presidente Ejecutivo.



NADA FÁCIL LA DECISIÓN EN la Junta de Consejo de la empresa, celebrada el lunes en San Antonio, Texas; algunos coincidían en que el mejor sustituto sería Pignatelli pero hubo quien se inclinaba por John Abbott, de las confianzas de Alonso.



LA RESERVA CON QUE MANEJABAN la información, dirían las fuentes, una resistencia lógica del reemplazo de quien dicen apuesta pronto regresa, al final una mayoría coincidió por el rescate de la empresa que va en picada.



JAMES PIGNATELLI, CEO INTERINO (CHIEF Executive Officer) o lo que es lo mismo, Consejero Delegado Presidente Ejecutivo, forma parte del Consejo quien junto con Xavier Autrey, Jorge Ancira y Luis Zamudio entran en acción.



EN LA INFORMACIÓN DE LA empresa se detalla que han reformulado el programa operativo, medidas de eficiencia y ahorro comprendidas en un plan financiero.



VAYA QUE EL PLAN FINANCIERO es en calidad de ya, súper urgente, la instrucción de jefes de departamento en todas las oficinas es optimizar el uso de material no existen reservas en almacén y no saben cuándo pueda surtirse.



A LOS OBREROS, Y ANTE el silencio del Sindicato, se les dejó de pagar el bono que ante la suma de descuentos los deja sin salario que hicieron reclamo y la empresa opto por no pagar bono pero tampoco hacerles rebajes hasta emparejarse.



SE HABLA DE MUCHOS GASTOS excesivos otros innecesarios como 3 aviones Grumman, barcos, etc, etc, etc, nómina altísima de políticos, gobernadores, diputados, senadores, alcaldes.



OTRO SON LA FALTA DE pedidos en la empresa por la desconfianza tras la aprehensión de Alonso Ancira y del adeudo de meses a proveedores que reclaman su pago.



A MUCHAS COSAS MÁS SE enfrentará Pignatelli que ahora junto con Autrey y Jorge Ancira tienen el reto de hacer a la empresa competitiva.



EL CAMBIO QUE NADIE ESPERABA en el Gobierno Federal y que alegró a muchos en Coahuila fue el de Javier Guerrero García, quien dejó la Secretaria de Gobernación para irse como secretario general del IMSS.



NO DEBIERA EXTRAÑARLES, SI ALGO tiene Guerrero es que es un político de experiencia, íntegro, que cuando asume una responsabilidad la lleva con profesionalismo ganándose confianza y escalando posiciones.



ZOÉ ROBLEDO, DIRECTOR GENERAL DEL IMSS, anterior jefe de Javier en la Secretaría de Gobernación, le extendió la invitación para ser parte de su equipo, el segundo cargo dentro del organigrama del Instituto.



MUCHO SE MENCIONÓ QUE PRONTO estaría de regreso en Coahuila en lugar de Reyes Flores, que no da una como delegado federal, pero al menos por ahora no será.



LA TAREA DE SECRETARIO EN el IMSS son las relaciones institucionales con los sectores patronal y obrero, además de revisar las estrategias de políticas públicas del Instituto, algo que sabe y domina bien el de San Pedro de las Colonias.



JAVIER GUERRERO ES DE LOS “garbanzos de a libra” en el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador, seguro estamos que desde ahí ayudará a Coahuila.



EL QUE POR ALLÁ SE vio con Zoé Robledo y Javier Guerrero fue el gobernador del Estado, Miguel Riquelme, ya saben cosas de políticos al final de la contienda se reencuentran, se saludan, se hacen amigos y todos felices.



EN SERIO QUE ÉSOS DE la CNC están brutos, no han de creer que traen encandilado al ex alcalde de Sacramento, Juan Antonio Velasco, promoviéndose entre los municipios porque le ofrecieron hacerlo candidato a diputado local.



EL CACIQUE DEL PUEBLO, EL que tiene discreción para exhibir como fue su paso por la Presidencia municipal, en serio que “el Güero Simas” o Ramón Verduzco tiene una caballada no sólo flaca sino enferma.



SI BIEN SON LOS QUE que en cada elección pelean posiciones para los afiliados, por lo menos tengan la visión de elegir perfiles o acaso no se han dado cuenta en qué condiciones está el PRI...