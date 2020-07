24 Julio 2020 04:10:00

Va de nuevo

Con una fecha definida para la elección, los calefactos, los que aspiran a una alcaldía, empiezan a asomar la cabeza.



Javier Liñán vuelve a la carga y quiere ser el candidato del PAN en Ciudad Frontera.



Hace unos años era el natural, ya la tenía amarrada pero se le vino encima el mundo por un conflicto legal con un promimente empresario que lo obligó a poner pies en polvorosa.



En ese entonces se le fue por la libre Amador Moreno y los que saben de política en la ciudad del riel comentan que el abogado se la hubiera llevado de calle.



Liñán tendrá hoy su primer acercamiento con algunas figuras del PAN en Frontera que lo ven con buenos ojos para la candidatura.



A pesar de que ya no es lo mismo los tres mosqueteros que 20 años después, el abogado le hará sombra a Ramiro Liñán.



Y mire que los dos son del mismo corral, del de Guillermo Anaya.



ASPIRANTE… ¿A QUÉ?



La rectora de la Universidad Politécnica como que quiso asomar la cabeza.



Esra Cavazos presumió su nueva imagen en redes sociales en los resaltan los colores verde y rojo, los del Revolucionario Institucional.



Maestros y empleados de la Universidad comentan que mal haría la rectora en buscar una candidatura por otro partido, cuando el PRI la rescató y le dio nivel.



Para nadie es un secreto que Esra es más de ideas de izquierda, pero por lo que ha dejado ver su sueño sería que el PRI la considerara, aunque no se sabe para qué.



ESTRUCTURA



El dirigente espurio, Jesús de León Tello recibe puntualmente los informes de los movimientos de Rolando Valle.



Sabe que en Progreso apenas se le sumaron 5 personas pero que en Candela tuvo a casi 30.



Pero lo más importante para el líder panista es cómo se van a mover en Monclova.



Y eso dependerá del mismo candidato que de pronto prefiere buscar cobijo con quienes no mueven a los miembros activos.



Chuy de León sabe que quienes tienen el control de la estructura del PAN son el mismo Alfredo Paredes apoyado por Martín Blackaller y Juan Carlos Terrazas.



OLÉ



Mienten, dice Armando Guadiana a quienes dicen que soñaba con ser embajador de México en España.



Que no le interesa porque ya es embajador… taurino permanente en España, pues cada año asiste a las Ferias de Sevilla en abril; la de San Isidro en Madrid en mayo, y en agosto a la de Bilbao y San Sebastián.



Por cierto que después de la reunión que tuvo con el vocero particular de Alonso Ancira, el empresario Gerardo Bortoni, dio positivo al Covid-19.



Pero igual que el presidente de la Unión de Organismos Empresariales, se hizo otra prueba y salió negativo.



Con o sin el virus encima, Guadiana fue visto en el evento inaugural de la exposición conmemorativa de los 50 años del club Saraperos de Saltillo, de donde fue socio y presidente.



SOSPECHA



Por aquello de las dudas, los que estuvieron en aquella reunión de priístas están tomando sus precauciones.



Vaya usted a saber por qué le atribuyen a Marco Morales los contagios.



Ahí también estuvieron Armando Castro e incluso se dice que también el precandidato Ricardo López Campos.



Hasta anoche sin novedad de posibles casos positivos.



GOBERNADORES



Miguel Ángel Riquelme amanece en Guanajuato donde se llevará a cabo la Reunión Interestatal Covid-19.



Ya está confirmada también la asistencia de otros 11 mandatarios que en busca de acuerdos en materia de salud, evaluarán el comportamiento de la pandemia en sus respectivas entidades, los semáforos estatales, así como los avances que llevan en la reactivación económica .



Le toca a Diego Sinhué Rodríguez Vallejo ser el anfitrión en esta reunión que se desarrollará en la Alhóndiga de Granaditas.