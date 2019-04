15 Abril 2019 04:10:00

Va obispo a convento

Se llegó el Domingo de Ramos y al obispo Raúl Vera López le queda poco tiempo al frente de la Diócesis de Saltillo, algo así como año y medio antes de jubilarse, además de lo que en el Vaticano tarden para tomarle la palabra y mandar al sucesor. Pero se equivocan quienes piensan que una vez sin pendientes, ni responsabilidades lo verán caminando por las calles del Centro Histórico o por cualquier otro rumbo de la capital del sarape y el pan de pulque.



“Don Raúl”, para sus fans, en enero cumplirá 20 años al frente de una de las diócesis más grandes del país y antes de irse apretará el paso para recorrer todo el territorio.



No sabe con certeza cuándo le tocará irse, sólo que será pronto, pero tiene en claro es que una vez fuera del cargo, no se quedará en Saltillo, y no porque no le guste, nos aclaran, sino porque lo suyo es evangelizar y lo hará desde un convento, seguramente Dominico, orden a la cual pertenece.



Al menos 10 ‘cachirules’



La directora del Registro Civil en Coahuila, Dora Alicia de la Garza, redujo a una Oficialía del Registro Civil la responsabilidad por las irregularidades que el Registro Nacional de Población encontró en la expedición de actas de nacimiento expedidas para extranjeros con documentos falsos, pero habría más oficialías y funcionarios



involucrados.



Ahora también se sabe que el fraude de los “cachirules” llegó hasta la Liga Nacional de Baloncesto Profesional, pues al menos 10 protagonistas del deporte ráfaga, originarios de otros países, consiguieron la nacionalidad mexicana con la “ayuda” de servidores públicos coahuilenses.



La duda es si el fraude con las actas de nacimiento será otro caso más para el olvido, en la Fiscalía Anticorrupción de Jesús Homero Flores Mier.



Benefician a extranjeros



Estábamos mejor cuando estábamos peor, dicen los representantes de empresas constructoras respecto a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Resulta que si en el régimen del PRI, cuando al frente de las oficinas en Coahuila estuvo Jesús María Montemayor Garza, “La Chuma”, o “Chumita” para sus fans, las cosas funcionaban a medias, ahora con Fidencio Elpidio Valdez, la cuarta transformación llegó al abordaje.



Según esto, para modernizar y ampliar tramos carreteros la SCT beneficia con contratos a una empresa española, pero en realidad la chamba la hacen compañías locales subcontratadas. Lo peor no es eso, sino que los extranjeros retienen el pago a los locales hasta asfixiarlos económicamente. Nos comentan que los afectados se andan organizando para manifestarse.



Anda en campaña



El que anda en plena campaña para gobernador de Baja California, es el coahuilense Jaime Martínez Veloz. Al “Jimmy”, para sus fans, finalmente se le hizo la candidatura, aunque no por Morena, sino por el Partido de la Revolución Democrática (PRD), o lo que queda de él. “Soy Veloz”, “Gobernar, no robar”, son algunas de los mensajes que los bajacalifornianos ven al voltear a ver la publicidad del paisano.



El expriista, exmorenista y ahora acomodado candidato del PRD tiene credencial de elector en Tijuana y por eso puede competir por aquella entidad, en donde además de la Gubernatura se elegirán a los cinco alcaldes y 25 diputados locales, 17 de ellos de mayoría relativa.



Arranque no oficial



El que cumplió años este domingo, pero el festejo fue días antes, es el profesor Mario Cepeda Ramírez, exregidor y dirigente de la CNOP en Torreón. A la comida para festejarlo acudió el Gobernador Miguel Riquelme, quien llegó acompañado por el dirigente del PRI Torreón, Eduardo Olmos Castro y Xavier Herrera Arroyo. Aquello estaba a reventar de lideresas y líderes territoriales del tricolor en la Perla de La Laguna y hubo quienes interpretaron el momento como el arranque no oficial de la campaña para alcalde, del subsecretario de Egresos de la Secretaría de Finanzas.



En la comida también se dejaron ver Miguel Sáenz, también cercano al gobernador y recién designado director administrativo de la Secretaría de Inclusión y Desarrollo; el dirigente de CNOP Coahuila, Marco Cantú y la exdiputada federal Flores Rentería.



Mal augurio



Aun cuando temas como el ciber acoso y hostigamiento sexual se desbordaron en Coahuila desde principios de 2019, en buena medida en universidades, y los casos en la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Autónoma de Coahuila, que dirige Francisco Yáñez Armijo, dan cuenta de ello, la entidad no está en la lista de las que más prevalencia tienen.



Los estados con mayor cantidad de situaciones experimentadas, particularmente por jóvenes, son Tabasco, Veracruz, Zacatecas, Guanajuato, Aguascalientes e Hidalgo.



Ojo, la medición es del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) y corresponde a 2017. Faltan de ver, nos comentan, los datos correspondientes a 2018 y 2019. No hay buen augurio.