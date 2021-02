03 Febrero 2021 03:10:00

Va y regresa

El que ya dejó claro que se va en febrero y regresa en junio es el alcalde Alfredo Paredes López, para terminar los proyectos, aunque quien lo supla dará continuidad a la actividad en la administración municipal.



El Alcalde diría que en estos días estará haciendo cambios y enroques de funcionarios, dos son los puestos claves: Alcaldía y Tesoreríam porque el coordinador de su campaña será Juan Carlos Terrazas, el tesorero municipal.



Es común que en la operación cicatriz y la conciliación política los aspirantes que quedaron en el camino sean tomados en cuenta, así que Agustín Ramos y Martín Blackaller están siendo considerados.



Una buena dupla hace Maurilio Romo de Frontera, como suplente de Alfredo Paredes, como candidato a diputado federal en el Tercer Distrito.



Despedida



Hay otro funcionario al que le hicieron despedida quizá con el afán de que no regrese, más sin embargo es casi seguro que el senador Armando Guadiana Tijerina tenga que regresar al Senado después de junio.



Los comentarios van en dos sentidos, sus adversarios dicen que a Guadiana no lo aguantan los de la 4T, entiéndase alta jerarquía, otros lo han oído decir que a su edad ya no aguanta las idas y vueltas a las sesiones en la Cámara.



Cual sea el motivo, el caso es que su candidatura a la Alcaldía de Saltillo no está fácil ganarla, con todos los buenos deseos externados por sus compañeros, la inversión de billetes y respaldo de figuras representativas de Morena.



Ocupado



Los hay de izquierda conocidos de AMLO (no podemos decir que amigo, por cómo lo traen) dedicados al posicionamiento de la 4T y a la conexión con la comunidad a los que traen por las orillas, casi casi congelado.



Leonardo Rodríguez tiene tiempo recorriendo sectores tendiendo puente entre vecinos y la 4T, sin figura representativa de algún funcionario, que al final de cuenta no vale más que su persona y su palabra, dirán que como loquito.



A qué le tira Leo, cuál es el plan, qué instrucción le dieron las altas esferas, sólo sé que sigue, sigue y sigue... ayer desde la plaza dijo se organizan para lograr la transformación de Monclova.



A Leonardo Rodríguez no hay que perderlo de vista, es raza, es populacho.



Arremánguese



El típico candidato de camisa arremangada para que pueda entrar en el ánimo del pueblo, y el precandidato del PAN, Mario Dávila Delgado, lo hizo.



Dentro del cuadro ordinario, empezó en redes sociales con su interés por la salud, como buen pediatra, luego dio muestra de su gusto por cantar, reunión con supuestos líderes políticos, comiendo tacos con doña “x”.



Le faltaba la foto con camisa y manga arremangada, hay la lleva el doctor Dávila.



Planean vacunación



Quien apareció en Presidencia Municipal fue Claudia Garza del Toro, ahora en calidad de subdelegada regional para acordar con el alcalde Alfredo Paredes el plan de vacunación para 30 mil adultos mayores que arranca en febrero.



Aprobada la vacuna rusa Sputnik y por llegar la primer remesa, según información del Gobierno Federal, aunque la página electrónica para el registro de los interesados fue un fracaso, la logística de aplicación es apremiante.



Información con reserva Garza del Toro sólo dijo que arrancan este mes y serán varios puntos de vacunación.



Solidario MARS



Con el mensaje “No están solos”, para los enfermos de cáncer en La Laguna, el gobernador Miguel Ángel Riquelme firmó convenio de apoyo por 85 millones de pesos en medicamentos oncológicos.



El albergue Casa Feliz recibió el respaldo moral y económico del “Góber”, quien se comprometió a estructurar el plan de apoyo para que fluya la reposición de gasto.



Hay algo que le funciona al Gobernador, y es porque le tienen confianza, involucra.