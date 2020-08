18 Agosto 2020 03:10:00

Vaciarán el pan

En el dado caso que el dirigente nacional del PAN, Marko Cortés, decida expulsar a los legisladores o funcionarios que aparezcan en videos de sobornos, acabaría con una plaga de garrapatas políticas de varios sexenios.



Volvió ser noticia, las maletas de fajos de millones de pesos al difundirse un video donde aparece Guillermo Gutiérrez recibiéndoles, un empleado del Senado al servicio de la bancada del PAN del 2012 al 2015, militante desde el 2005.



El otro del video recibiendo fajos de billetes es Rafael Caraveo, secretario técnico de la Comisión de Administración del Senado en el sexenio donde se aprobó la reforma energética, caso Odebrecht y se vendió Agro Nitronegados.



Hasta el secretario particular del Gobernador panista de Querétaro, Francisco Domínguez, que desconoció los hechos, aunque también fue senador.



El dirigente blanquiazul dijo que de confirmarse quiénes están involucrados, serán expulsados del PAN y pidió a la Fiscalía General de la República (FGR) investigar, aunque la Fiscalía negó que el video fuera entregado por Emilio Lozoya.



Y saben quiénes fueron legisladores del 2012 al 2015, los mismos que ahora quieren ser alcaldes, diputados, lo que sea, “hinchados de billete” y quieren más.



Incautos del prd



Con eso de que el Partido de Mary Thelma Guajardo en Coahuila sólo entra a la contienda por los “kilos” que agarra, es que de último momento anda buscando incautos sin tener la certeza que pueda el PRD entrar a la contienda.



La ambición de sus líderes acabó lo que quedaba y en los últimas elecciones no les alcanzaron las votaciones para sostener registro.



En calidad de “mientras” ilusionaron a unos deportistas de profesión abogado, que parece animado a ser candidato a diputado local.



Por favor no sean mala onda, denle detalles a ese chico Alan, mera ilusión óptica, que pregunte o más fácil googlee resultados de las últimas elecciones, la doña sólo quiere aumentar su “kilos” y no precisamente de grasa corporal.



Cierran plaza



No le quedó de otra al alcalde de Monclova, Alfredo Paredes, que cerrar la recién remodelada Plaza Principal ante la irresponsabilidad ciudadana de concentrarse usándola como balneario aumentando el riesgo de contagio de Covid-19.



Sucedió con la remodelación del Río Monclova y tuvieron que desalojar y restringir horario de visita, la Plaza Principal se abrió el 12 y fue la locura, mil 500 gentes ahí concentradas.



Diría Paredes que la apertura fue una “probadita”, de contagios Covid, porque aquella masa de gentes no midió riesgos e hizo montón.



Denuncia



El Sindicato Nacional Democrático de Trabajadores Mineros denunciará esta semana ante la Fiscalía a los funcionarios de la Sección 288 que desviaron 6 millones de pesos.



Patricio Quintero, Jorge Alarcón y Francisco Botello pueden llegar a un arreglo y librarse de la justicia si reparan el daño.



Según el líder Ismael Leija, firmaron pagarés de 2 millones de pesos cada uno, y sólo uno de ellos se niega a pagar, los otros buscan la terminación de AHMSA.



Fregón



Pues sí que en la tierra de mujeres bellas la saben hacer, letras grandotas que digan San Buenaventura en la Plaza Principal para que la gente se tome fotos.



Vaya embellecimiento del principal paseo público, gran idea pensando que atraerá a cientos de visitantes.



¿Y para cuándo la obra de la Alameda? Sería con la utilidad de la Feria del 2019, según lo anunciaron.



La tierra de mujeres bellas, excepto que alguna de ellas resulta... piensen lo que quieran.