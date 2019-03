02 Marzo 2019 04:10:00

Vaciarán la ‘congeladora’

Quién sabe si les alcance el tiempo, pero por lo menos tienen la intención. Según el presidente de la Junta de Gobierno del Congreso local, Marcelo Torres Cofiño, la idea es aprovechar el periodo ordinario de sesiones que arrancó este viernes, para destrabar las 74 iniciativas de nuevas leyes, o de reformas, que duermen el sueño de los justos en las distintas comisiones legislativas. En la lista, hay planteamientos que se hacen viejos y vienen de la anterior Legislatura.



El también coordinador de la bancada del Partido Acción Nacional, nos comentan, parece resuelto a dejar vacía la “congeladora”. Eso sí, el propio Torres Cofiño aseguró que no todas las propuestas tendrán éxito.



Contradicciones por ‘Mono’ Muñoz



En la Fiscalía General del Estado cerraron la semana con jornada de contradicciones. Por la mañana, al darse a conocer la extradición de Juan Manuel Muñoz Luévano de España a Estados Unidos, el fiscal general, Gerardo Márquez Guevara, aseguró que por acá no tiene pendientes con la justicia porque nadie lo denunció, pero desde Torreón, el gobernador Miguel Ángel Riquelme, aclaró que durante la pasada Administración hubo “muchísimas denuncias”, por lo que sería conveniente juzgarlo en México, por los posibles delitos.



Por la noche, la FGE modificó la versión original y mencionó que el Ministerio Público sí recibió denuncias en contra del “Mono” Muñoz, pero como se trataba de posibles delitos federales, así como llegaron se enviaron a la PGR, ahora Fiscalía General de la República.



Ya son varias…



No es la primera pifia en la Fiscalía General de Coahuila. No hace mucho, el fiscal Gerardo Márquez descartó la existencia de situaciones de trata de personas en el estado, o por lo menos de investigaciones vigentes, pero el titular de la Fiscalía Especializada en la Búsqueda de Personas Desaparecidas, José Ángel Herrera, corrigió la plana y dio a conocer que se indagan siete casos.



También, cuando un tribunal exoneró a Sergio Fuentes Flores, exadministrador General de Políticas Públicas del Sistema de Administración Tributaria de Coahuila, aun cuando era coacusado y se le seguía el mismo procedimiento penal que a su exjefe, Héctor Javier Villarreal Hernández.



No se achicó



Por cierto, luego de las amenazas para dejar de lado las investigaciones por el acoso de jovencitas y la distribución de sus fotografías, en la Región Centro del estado, el fiscal general Gerardo Márquez no se achicó y las indagatorias continuaron.



Eso sí, aseguró que cualquier amago se debe tomar con la importancia debida, pero finalmente alguien debe hacer el trabajo y esta vez le tocó… Ahora, además de investigar el presunto tráfico de paquetes con fotografías de mujeres, la Fiscalía anda tras la pista de los autores de la amenaza.



¿Testigo protegido?



Por cierto, sobre la extradición del “Mono” Muñoz hay versiones de que los abogados del presunto coordinador financiero de los Zetas no opusieron resistencia ni litigaron en España para evitar o por lo menos prolongar lo más posible su traslado a tierras estadunidenses.



Ante esto, corre la teoría de que en breve, el originario de Matamoros, Coahuila, se convertirá en testigo protegido por el Gobierno de Estados Unidos. Veremos, pero por lo pronto terminó su estancia en Madrid, en donde la policía española lo detuvo el 18 de marzo de 2016 en el exclusivo complejo residencial La Moraleja, en donde vivía junto con su familia.



Le dan ‘chance’



Tal vez por andar en vísperas del arranque de la Cuaresma, los magistrados del Tribunal Electoral del estado se pusieron la mano en el corazón y decidieron darle nuevo “chance” a Samuel Acevedo Flores para comprobar que su partido Por Coahuila, Sí, cuenta con respaldo suficiente y merece el registro estatal.



En el Instituto Electoral, que encabeza Gabriela de León Farías, habían dicho lo contrario, pues al revisar las manifestaciones de respaldo ciudadano se dieron cuenta de que la asociación política se quedó a nada, pero finalmente no cubrió el requisito.



Sin embargo, por mandato del Tribunal Electoral que preside el magistrado Sergio Díaz Rendón, Acevedo Flores de nuevo se encuentra en condiciones de mostrar músculo y tratará de hacerlo este domingo con una asamblea estatal.



Demostrar permanencia



Por cierto, los partidos políticos estatales no sólo deben acreditar suficiente respaldo ciudadano para conseguir el registro. El Instituto Electoral revisa cada año, sobre todo en periodos en los cuales no hay comicios, para corroborar si conservan las cantidades mínimas de afiliados. Esta vez tocó el turno de Unidad Democrática de Coahuila.



El partido que dirige Emilio de Hoyos Montemayor, pero que en realidad pertenece al diputado federal panista Lenin Pérez Rivera, debe comprobar que tiene al menos 5 mil 613 militantes, es decir, .26% del padrón, lo cual, nos aseguran, lo hará sin problemas.