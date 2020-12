03 Diciembre 2020 03:10:00

Vacuna ya en Monterrey

Buen día Este mes en Monterrey al igual que en el resto de Nuevo León se prevé la aplicación de la vacuna contra el coronavirus, los regios siempre vanguardistas podrían convertirse en la primera entidad federativa en arrojar el primer bombazo contra la letal toxina, el caso es que el Secretario de Salud estatal, Manuel de la O, informó que esperan que antes de que termine este año inicien.



Adultos mayores y personal médico serían los primeros a los que el laboratorio Pfizer u otro les aplicarían la vacuna, pero cuando los regios dicen algo es porque efectivamente se llevará a cabo, no se trata de un discurso simple, sino que generalmente lo concretan, así que la ciencia sigue despejando la densa niebla de la incertidumbre.



A ver si las autoridades estatales de Coahuila le piden algo a los Moreira de los 36 mil millones de pesos y algo más que desaparecieron para importar la vacuna y que sea gratuita para la población, ya que jamás han tenido interés en encerrarlos incluyendo a sus colaboradores Gabriela Palomo y David Aguillón que se convirtieron en millonarios de la noche a la mañana, además de otros peores bandidos.



Otro descalabro a AHMSA



Otro aparente descalabro para AHMSA porque le fue negado un recurso de amparo que tramitó contra las reformas a las leyes del Impuesto Sobre la Renta, al IVA, IEPS, y del Código Fiscal de la Federación, la suspensión definitiva se la negó un Juez de Distrito, por lo que entonces aplicaron el recurso de revisión ante un Tribunal Colegiado de Circuito, aunque las instituciones federales de justicia no tienen imparcialidad.



Consultas al ahí se va



Asegurados y derechohabientes del IMSS local, dicen que cuando acuden a consultar los médicos familiares o urgencias todavía ni siquiera los checan y ya les están diciendo que son sospechosos de coronavirus, pese a que puede ser una infección en la garganta, faringitis, anginas, o algún padecimiento del amplio menú típico de la temporada.



Ni posibilidades, dicen, de recurrir a la medicina privada porque además de que están escasos inflaron el costo de la consulta, y además lógicamente no expiden las incapacidades, por eso tienen que acudir al Hospital General de Zona 7 del Instituto Mexicano del Seguro Social donde para los médicos si alguien estornuda eso ya es Covid-17 con tal de que se vayan rápido.



Dicen los trabajadores que no pueden o no quieren practicarles una radiografía de los pulmones o mucho menos echar un vistazo a la garganta para ver la posible infección y es que hay miedo de una infección, por eso inmediatamente los despachan y el que sigue el cual también es enviado por la misma ruta.



Se supone que el médico debe estar capacitado para auscultar la garganta y notar posible coronavirus o una simple infección, pero para todo dicen que es Covid-19 y únicamente recetan analgésicos, sugiriendo que acudan a someterse al examen.



Alertan síntomas



La noble institución, por cierto, aconseja a personas con enfermedades crónico degenerativas la toma puntual de medicamentos, comer saludablemente, consumir de seis a ocho vasos con agua simple potable al día, realizar actividad física, dormir bien y monitorizar las cifras de tensión arterial o de glucosa, según sea el caso. Reitera el IMSS que los síntomas más importantes de los contagiados son fiebre, dolor en el pecho o sensación de falta de aire.



Lopitoz despidió al regiomontano Alfonso Romo que era Jefe de Oficina de la Presidencia y los analistas nacionales dicen que la decisión la tomó porque Romo quien es un millonario empresario hombre de negocios, era el único que le pedía que dejara de decir sandeces o sea las famosas ocurrencias, de tal forma que AMLO únicamente esperó diciembre para cantarle la rola de José Alfredo Jiménez; diciembre me gustó pa’que te vayas.



Hasta mañana