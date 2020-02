23 Febrero 2020 04:10:00

Valor sentimental

AHMSASigue devaluándose, cada vez es menos su valor.



El valor sentimental que le puso Alonso Ancira fue de 3 mil 500 millones de dólares que los valía cuando la empresa era productiva a pesar de que nunca ha estado al 100 por ciento.



Para Ternium no vale lo que pide el todavía presidente del Consejo de Administración y le han ofrecido mil 600 millones de billetes verdes.



Pero a esa cantidad que le ofrecen a Ancira habrá que restarle la deuda que ronda los mil millones y también el ajuste por capital de trabajo que deben ser algo así como otros 300 millones.



Es decir, de concretarse la compra-venta de AHMSA, los de Ternium estarían pagando 300 millones de dólares y no más.



Esa es la cifra que hace una semana le comentamos que en Altos Hornos están esperando que les llegue.



Aparentemente no es un anticipo, correspondería a la venta total de la empresa.



Las negociaciones están estancadas, esta semana habrán de hacer ajustes en la junta de consejo para liberar el proceso.



DE REGRESO



La última vez que se le vio a Silvia Garza por Monclova fue el 4 de octubre cuando rindió su informe.



La diputada federal estaba perdida del mundo político y ayer reapareció, otra vez, junto al alcalde Alfredo Paredes.



Hicieron un recorrido por las obras que están en proceso, como el Cristo de la Bartola y en el Río Monclova.



Por alguna razón doña Silvia ya no está en la jugada política.



Para este proceso electoral ni siquiera metió las manos.



BIEN CUIDADO



Aparentemente no hay ahorro con el cambio del gerente de Simas.



Se fue Mario Zamudio que gozaba de un salario superior al del Presidente de México y llegó Eduardo Campos Villarreal con la promesa de ajustarse el cinturón.



Puede ser que el nuevo mandamás de la paramunicipal esté ganando menos que Zamudio, pero podría nivelarse con lo que hay que pagarles a los escoltas que usa.



Eduardo fue visto ayer en Sabinas y detrás de él tres personas que le cuidaban las espaldas.



Aplicaría aquello de que estábamos mejor cuando estábamos peor.



EN INFORMES



Los del PRI están muy activos, mandaron a sus diputados locales a que rindan informes en sus respectivos distritos.



Mañana hará lo propio en Castaños Josefina Garza de Williamson.



Este fin de semana le tocó a Andrés Loya dar cuenta de su trabajo legislativo.



El legislador no tuvo mucha presencia de la clase política, si acaso la senadora Verónica Martínez y otros funcionarios estatales.



El gran ausente fue Samuel Rodríguez que ganó en ese distrito y que por supuestos desacuerdos tuvo que pedir licencia y dejarle el lugar a Andrés.



OLOR A CARNE



Azucena Ramos se estrenó como secretaria de Turismo con el Festival de la Carne Asada en Sabinas.



Dicen que segundas partes nunca son buenas, pero en esta ocasión la segunda edición resultó mejor.



La primera que en ese entonces le tocó a Guadalupe Oyervides estuvo marcada por cuestionamientos sobre la forma de elegir a los ganadores que fueron los hijos de los organizadores.



A Azucena le dejaron ya todo listo para el festival y hasta ahora no se sabe de inconformidades.



El gobernador Miguel Ángel Riquelme fue el invitado de honor y aprovechando el fin de semana se llevó a placear a Manolo Jiménez.