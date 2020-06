17 Junio 2020 04:10:00

Van a la quiebra negocios de Eagle Pass

El anuncio que han hecho las autoridades de México y Estados Unidos de llegar a un acuerdo para mantener cerrado el flujo fronterizo no esencial desde nuestro país, ha encendido las luces de alarma en las autoridades de Eagle Pass y el condado de Maverick, además entre el sector comercial y empresarial…



Morris Libson, presidente del consorcio para el Desarrollo Económico de esa frontera texana, ha dicho que un mes más de cierre significará la puntilla o el tiro de gracia para decenas de negocios y en general para el comercio de Eagle Pass, pues los establecimientos, ya con tres meses de restricciones, dependen en 70 por ciento de sus ventas de los clientes procedentes de Piedras Negras y en general de Coahuila….



El Mall de las Águilas, la zona centro y muchas avenidas comerciales de esta ciudad lucen solas, sin peatones, con decenas de locales comerciales desocupados o en renta y eso es para preocuparse…



Los negocios en el mall, muchos de ellos ya vaciaron sus locales, otros que permanecen cerrados no se deciden a abrir pese a que ya no tienen restricciones, pero saben que sin los clientes de México no sobrevivirán o alcanzarán su punto de equilibrio para operar…



Hoy las cosas están para preocuparse y mucho por esta decisión, ha dicho Morris Libson, pues en Washington, donde se deciden las cosas, no saben que la frontera con Canadá es muy distinta a la frontera con México y también la realidad es que para la capital de Estados Unidos la ciudad de Eagle Pass es un pequeño grano de arena en la enorme playa que representa esta nación…



Reunión regional de Jueces y Alcaldes



Ante esta situación que provocará la quiebra de muchos negocios y el desempleo de miles de personas en la frontera sur de Estados Unidos, se han puesto de acuerdo los jueces de condados y alcaldes de ciudades como El Paso, Del Río, Eagle Pass, Laredo, McAllen, Roma, Brownsville y los condados que ahí existen para hoy a las 3 de la tarde sostener una reunión virtual, donde se trazarán estrategias para dialogar con el gobernador de Texas, según dijo el juez David Saucedo…



La situación es de caos y más cuando ya el gobierno federal no entregará más cheques de ayuda y la economía sigue en picada sin poder recuperarse en los empleos…



Los jueces incluso analizan la posibilidad de que los alcaldes y ellos mismos tomen decisiones apoyados de manera regional que al igual que los gobernadores lo han hecho en cuanto a la reactivación, algo similar se pueda hacer en los cruces fronterizos…



También señalaron que es incongruente que se limiten los cruces señalando los riesgos de la pandemia del coronavirus, pero estos cruces sólo se les limita a los mexicanos rumbo a Texas y no a los norteamericanos que por miles viajan a diario hacia estados como Chihuahua, Coahuila y Tamaulipas…



Pérdidas millonarias en Eagle Pass



Donde peligran empleos y se espera ya un recorte de empleos es en la ciudad de Eagle Pass, la cual gobierna Luis Sifuentes…



Y es que el próximo lunes vence el plazo de suspensión sin goce de sueldo de 61 empleados de la burocracia municipal y como la ciudad sigue en crisis financiera por la falta de dos millones de dólares de ingresos perdidos de peajes por el cierre de los cruces a viajeros no esenciales, también se deberá de decidir de aquí al fin de semana cuántos de éstos ya no podrán colaborar en la ciudad…



La tarea no es fácil para Sifuentes, quien los mandó a descansar tres meses en el entendido que para esta fecha se tendría ya un mejor panorama financiero, pero hasta ahora las cosas siguen rumbo a escenarios cada día peores…



Por ello no se descarta que finalmente esos más de 60 empleados, de los cuales sólo se han reintegrado dos, podrían quedarse sin su fuente de ingresos…



Eagle Pass vive hoy un nivel de desempleo cercano al 30 por ciento y con ello se provoca que cientos de familias cada mes emigren a zonas de mayor concentración poblacional, con la presunción de que hay más oportunidad de conseguir un empleo…



EL COVID, el padre Renovato y los militares



El coronavirus continuó con su ascenso esta semana en Coahuila, con ritmos en días de hasta 100 contagios promedio y en especial en la zona norte, donde se registraron 23 casos de 106 en total de todo el estado…



Cabe destacar que la noticia de que el vocero de la diócesis y párroco de Villa de Fuente, Juan Armando Renovato, dio positivo al Covid-19, luego de realizarse la prueba en el laboratorio biomolecular tras sentirse mal el fin de semana…



Está asintomático, estable en su casa parroquial y por fortuna quienes lo acompañan en las labores católicas en ese templo dieron negativo a las pruebas…



Además el Covid-19 se hizo presente en Ciudad Acuña con 15 casos y también en el XII Regimiento de Caballería de Piedras Negras, donde tres militares resultaron con la enfermedad, según el reporte de ayer por la tarde…