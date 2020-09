12 Septiembre 2020 03:10:00

Van a prolongar El Buen Fin en Monclova

Pues ya empezaron con su famoso Buen Fin, que ahora será durante 12 días...



Supuestamente del 9 al 20 de noviembre, serán los días más baratos del año, eso dicen los comerciantes, pero nuestros bolsillos saben que nos han jugado el dedo en la boca...



El hecho de que los comercios ofrezcan un 10, un 20 o hasta un 30 por ciento de descuento, no es tan significativo como para correr a comprar cualquier artículo...



Parece que eso de El Buen Fin que fue implementado en el sexenio de Felipe Calderón como una forma de contrarrestar el famoso Viernes Negro de Estados Unidos...



Sin embargo, la mayoría de los negocios engañan con falsas ofertas o mínimos descuentos que no benefician nuestra economía...



Sin embargo, está tan bien armada la estrategia que a muchos convence y compran, en su gran mayoría con tarjetas de crédito, pagando durante todo el año, el gustito que quisieron darse...



Así es que este año no se deje engañar, analice, revise y estudie cada una de las ofertas para saber si vale la pena o es nadamás un juego de mercadotecnia para “asaltar” nuestros bolsillos antes de la Navidad...



Sigue la inconformidad entre las priístas...



Pese a que ya lleva un mes en el cargo, todavía andan enojadas las mujeres del PRI con la designación de Lupe Huitrón como nueva presidenta del Organismo de Mujeres Priístas...



Mi amiga la lideresa, afima que como es cuñada del dirigente municipal del PRI, Orlando Aguilera, pues fue designada sin mayor problema en el puesto desde el que dirigirá a las mujeres...



Como si eso fuera tan fácil, si son bien bravas las mujeres priístas de Frontera cuando algo o alguien no les gusta...



Y en plena campaña electoral, es fecha que no pueden limar asperezas con Lupe Huitrón, de quien dicen se le subieron los humos y que ni siquiera tiene el control en los seccionales del municipio...



Vaya usted a saber, pero la realidad es que el Distrito 06 está en veremos, es uno de los pocos territorios donde el PRI todavía no puede cantar victoria, más bien es una zona complicada para el tricolor...



Así que cualquier pleito entre militantes, pues les restará votos...



Ahí es donde Orlando Aguilera, el líder local del PRI, pues tiene que demostrar que tiene el control del partido y de sus mujeres...



No hay nada más falso que un político en campaña...



Bien melosos andan los candidatos, hasta parecen corderitos por todas las calles, tranquilos, sonrientes, derramando miel y todo por ganarse un voto...



No hay nada más falso que un político en campaña, dicen en mi pueblo, así es que en esta contienda electoral no nos queda de otra que ver para todos lados a ver donde está la mejor opción...



Cuando un candidato lo tutea, le habla como si lo conociera desde mucho tiempo atrás y hasta agarra la pala para ayudarle en la construcción, no les crea, mientras más grande su falsedad, más su ambición de llegar al poder, que caray...



Malos candidatos en todos los partidos, las mismas propuestas de siempre son candidatos a diputados locales y prometen pavimento, alumbrado y hasta tapar baches, cuando de sobran saben que ese no es su trabajo, que su función es legislar...



Al paso de los años, se les ha perdido la confianza a los diputados, quienes llegan nadamás a agandallar, y ya del pueblo ni se acuerdan...



Así que estas elecciones huérfanas, serán además desoladas, mínima votación se pronostica...